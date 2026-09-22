Scandal pe moștenirea lui Dolly Parton. Nepotul care i-a anunțat moartea a fost concediat din firma de pază a artistei

Seaver, reprezentantul familiei care a anunțat moartea lui Parton luna trecută, la vârsta de 80 de ani, a primit o notificare de reziliere pe 16 septembrie, prin care i se aducea la cunoștință că el și angajații săi din echipa de pază au fost eliberați din funcție, conform TMZ, citat de The Independent.

A ocupat funcția de șef al securității timp de peste două decenii, preluând postul de la tatăl său, Larry Seaver, care deținuse anterior această poziție.

Imagini din săptămâna trecută obținute de TMZ arată gardieni de înlocuire preluând posturile de la locuința lui Parton din Nashville, precum și de la muzeul și depozitul acesteia.

Seaver i-a atacat pe managerul de cursă lungă al lui Parton, Danny Nozell, și pe Pinnacle Bank, instituția care supraveghează trustul administrativ al cântăreței, într-o declarație pentru TMZ, spunând că el și echipele sale sunt „consternați de acțiunile neașteptate și, până acum, neexplicate”.

Scrisoarea de concediere trimisă lui Seaver precizează că DP Dean Trust, pe care Parton l-a înființat ca trust privat al averii sale înainte de a muri, controlează proprietățile și afacerile acesteia. Scrisoarea a clarificat că interesul personal al lui Seaver în cadrul trustului rămâne neschimbat.

Reacția nepotului: Refuzăm să fim intimidați

Seaver și echipa sa au declarat că au fost copleșiți de dragostea și sprijinul arătate familiei lui Parton și moștenirii acesteia după deces.

„Rămânem de neclintit în hotărârea noastră de a îndeplini ultima ei directivă, aceea de a-i proteja familia”, au declarat Seaver și echipa sa pentru TMZ. „Și refuzăm să fim intimidați de cei despre care credem că acționează cu reavoință și cu intenția de a profita de pe urma vieții cuiva care a dăruit atât de mult de bunăvoie”.

Schimbarea privind securitatea proprietăților lui Dolly Parton vine la aproape o lună de la moartea acesteia.

Anunțul decesului și ultimele momente

Parton a murit pe 25 august, în urma „unei scurte bătălii cu cancerul”, într-un spital din Nashville, unde fusese spitalizată cu patru zile mai devreme. Tipul de cancer nu a fost dezvăluit.

Seaver, fiul surorii mai mici a lui Parton, Cassie, a anunțat vestea în numele familiei legendei muzicii country într-un videoclip distribuit pe conturile ei de rețele sociale.

„Acest anunț video este ceva ce Dolly mi-a cerut cu ani în urmă, înainte ca eu să absorb pe deplin acest lucru ca pe o realitate viitoare”, a spus Seaver la acel moment. „Este o onoare amestecată cu o mândrie absolută și o mare tristețe. Dar tristețea este la noi, nu la Dolly. Dolly a trăit în lumină și se află acum în brațele lui Isus.”

Parton a fost înmormântată la Woodlawn Memorial Park and Mausoleum din Nashville. Ea a fost depusă alături de Carl Dean, soțul ei timp de 60 de ani, care a încetat din viață în martie 2025.