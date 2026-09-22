Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” își deschide noua stagiune cu „Grand Opening Gala”. O parte din program a fost deja publicat

Conceput ca un preambul al noului sezon, spectacolul aduce pe aceeași scenă cele mai reprezentative momente din repertoriu, oferind o privire de ansamblu asupra întregii stagiuni.

„Gala marchează nu doar o sărbătoare a muzicii, ci și readucerea în lumina reflectoarelor a unor titluri îndrăgite care nu s-au mai jucat de ceva timp. Publicul este invitat să redescopere eleganța atemporală a operetei clasice, emoția marilor partituri de musical și rafinamentul muzicii de film, într-o seară festivă ce prefațează reluările spectaculoase ale noii stagiuni”, a explicat managerul interimar Alexandru Ilie.

În această gală, toate forțele artistice ale teatrului, soliștii, orchestra, corul și corpul de balet, își unesc energia pentru a crea tablouri ample, dinamice și pline de strălucire. De la acordurile vieneze până la dramatismul și forța producțiilor moderne, spectacolul este o celebrare a bucuriei reîntâlnirii dintre artiști și public.

Titlurile clasice, musical-urile moderne şi spectacolele concert se combină într-un mozaic captivant, în care diversitatea este punctul cheie al ofertei culturale.

Spectacolele ce sunt deja programate

Mai mult, o parte din programul stagiunii a fost deja publicat.

10 şi 11 octombrie : Operetele „Silvia”;

: Operetele „Silvia”; 14 noiembrie : „Prinţesa Circului”;

: „Prinţesa Circului”; 12 / 13 decembrie : „Liliacul”;

: „Liliacul”; 16 / 17 ocotombrie şi 28 noiembrie : spectacolele de rock simfonic „Cantafabule”;

: spectacolele de rock simfonic „Cantafabule”; 18 octombrie : „Meşterul Manole”;

: „Meşterul Manole”; 2 şi 3 octombrie : musicalurile emblemă – „Rebecca”;

: musicalurile emblemă – „Rebecca”; 31 octombrie : „My Fair Lady”;

: „My Fair Lady”; 5 şi 6 decembrie : „Romeo & Julieta”;

: „Romeo & Julieta”; şi mult aşteptatele concerte „Joyful Christmas”, planificate pe datele de 19 şi 20 decembrie.

Stagiunea 2026 / 2027 va însemna şi revenirea pe scena Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ioan Dacian” a unor artişti de referinţă. Primele nume deja confirmate sunt Bianca Ionescu Ballo, care revine în rolul Mrs VanHopper din musicalul „Rebecca” şi Adrian Nour, care revine în acelaşi musical, dar şi în producţia „Bonjour, bonne nuit, Paris”.