Președintele Lituaniei: Rusia a pierdut deja războiul din Ucraina. Avertismentul despre Moscova

Potrivit lui Nausėda, în cele aproximativ 55 de luni de război, Rusia a suferit pierderi de circa 1,5 milioane de militari. În ultimul an, Moscova ar fi ocupat aproximativ 0,3% din teritoriul Ucrainei, cu un cost de peste 400.000 de militari uciși sau răniți, a susținut președintele lituanian.

„Toate aceste eforturi enorme, tot acest sânge și toate aceste lacrimi au fost, în esență, irosite”, a afirmat Nausėda în discursul său de la ONU, subliniind că Ucraina continuă să existe ca stat independent, iar limba, cultura și identitatea națională ucraineană se dezvoltă.

Liderul lituanian a mai spus că autoritățile de la Moscova nu își permit să recunoască înfrângerea, pe fondul temerilor privind consecințele juridice internaționale și eventualele reacții ale populației ruse, potrivit TVP World.

Avertismentul privind „cutia Pandorei”

Nausėda a avertizat că, pe măsură ce conflictul se prelungește, Kremlinul recurge la noi metode de destabilizare. Președintele Lituaniei a descris situația drept o „cutie a Pandorei” de amenințări și a susținut că războiul Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă una dintre cele mai mari amenințări la adresa ordinii internaționale.

În acest context, Nausėda a făcut referire și la incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian lituanian, precum și la intensificarea activităților de dezinformare și sabotaj atribuite Moscovei.

El a cerut, totodată, un efort internațional coordonat pentru a sprijini Ucraina și a-i permite să își protejeze suveranitatea, independența și integritatea teritorială.

Rusia și războiul din Ucraina, în viziunea SUA

Declarațiile președintelui Lituaniei au venit în aceeași perioadă în care secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat că Rusia nu se descurcă bine în războiul din Ucraina, dar a subliniat că încheierea conflictului va necesita negocieri.

Rubio a declarat într-un interviu acordat WABC Radio că războiul „nu este bun pentru niciuna dintre părți” și că este „teribil pentru Rusia”. Oficialul american a precizat însă că acest conflict nu se va încheia printr-o victorie militară decisivă a uneia dintre părți, ci printr-un acord negociat.

„Cu cât se întâmplă mai repede, cu atât mai puțini oameni vor muri și cu atât mai puține distrugeri vor exista”, a spus Rubio, potrivit relatărilor despre interviu.