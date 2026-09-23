Președintele Lituaniei: Rusia a pierdut deja războiul din Ucraina. Avertismentul despre Moscova

Potrivit lui Nausėda, în cele aproximativ 55 de luni de război, Rusia a suferit pierderi de circa 1,5 milioane de militari. În ultimul an, Moscova ar fi ocupat aproximativ 0,3% din teritoriul Ucrainei, cu un cost de peste 400.000 de militari uciși sau răniți, a susținut președintele lituanian.
„Toate aceste eforturi enorme, tot acest sânge și toate aceste lacrimi au fost, în esență, irosite”, a afirmat Nausėda în discursul său de la ONU, subliniind că Ucraina continuă să existe ca stat independent, iar limba, cultura și identitatea națională ucraineană se dezvoltă.
Liderul lituanian a mai spus că autoritățile de la Moscova nu își permit să recunoască înfrângerea, pe fondul temerilor privind consecințele juridice internaționale și eventualele reacții ale populației ruse, potrivit TVP World.
Nausėda a avertizat că, pe măsură ce conflictul se prelungește, Kremlinul recurge la noi metode de destabilizare. Președintele Lituaniei a descris situația drept o „cutie a Pandorei” de amenințări și a susținut că războiul Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă una dintre cele mai mari amenințări la adresa ordinii internaționale.
În acest context, Nausėda a făcut referire și la incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian lituanian, precum și la intensificarea activităților de dezinformare și sabotaj atribuite Moscovei.
El a cerut, totodată, un efort internațional coordonat pentru a sprijini Ucraina și a-i permite să își protejeze suveranitatea, independența și integritatea teritorială.
Declarațiile președintelui Lituaniei au venit în aceeași perioadă în care secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat că Rusia nu se descurcă bine în războiul din Ucraina, dar a subliniat că încheierea conflictului va necesita negocieri.
Rubio a declarat într-un interviu acordat WABC Radio că războiul „nu este bun pentru niciuna dintre părți” și că este „teribil pentru Rusia”. Oficialul american a precizat însă că acest conflict nu se va încheia printr-o victorie militară decisivă a uneia dintre părți, ci printr-un acord negociat.
„Cu cât se întâmplă mai repede, cu atât mai puțini oameni vor muri și cu atât mai puține distrugeri vor exista”, a spus Rubio, potrivit relatărilor despre interviu.