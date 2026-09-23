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Portretul Papei Leon, pe cafea. Cum va fi întâmpinat Suveranul Pontif în America Latină

O cafenea din Lima a pregătit un mod ingenios de a-l întâmpina pe Papa Leon al XIV-lea în America Latină. În așteptarea Suveranului Pontif, portretul acestuia a fost realizat pe cafea.
Portretul Papei Leon, pe cafea. Cum va fi întâmpinat Suveranul Pontif în America Latină
Sursa foto: X / @sulsitodisimone
Ioana Târziu
23 sept. 2026, 15:43, Știri externe
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O cafenea din Lima servește espresso, latte și cappuccino cu portrete ale Papei Leon al XIV-lea, înainte de vizita sa din noiembrie.

Proprietarul cafenelei spune că echipa a testat mai multe schițe înainte de a se hotărî la o imagine clară, notează Euronews.

O tehnică unde este nevoie de răbdare

Una dintre angajate, în schimb, compară procesul cu pictura pe pânză. Ea spune că tehnica necesită răbdare pentru a evita pătarea spumei.

Papa Leon va călători în Uruguay, Argentina și Peru între 6 și 17 noiembrie. Suveranul Pontif va vizita Lima, Chiclayo, Cusco și Pucallpa.

Papa Leon va merge în Franța în acest weekend

În acest weekend, Papa va călători în Franța, pentru prima vizită oficială a unui papă în această țară din ultimii aproape 20 de ani.

Liderii catolici speră ca vizita de patru zile să ajute la refacerea prestigiului Bisericii.

Aproximativ 600.000 de persoane s-au înscris pentru a participa la liturghia în aer liber de sâmbătă, în apropierea celebrei Avenue des Champs-Élysées din Paris.

Cu toate acestea, președintele francez Emmanuel Macron nu va fi prezent la slujbele oficiate de Papa Leon al XIV-lea din Paris. El va fi reprezentat „de premierul Sébastien Lecornu și de soția sa, Brigitte Macron”

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