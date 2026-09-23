Doi piloți au fost răniți după prăbușirea unui avion în Țara Galilor

Echipele de intervenție se află la fața locului, în zona Pencarnisiog din Anglesey, în urma accidentului produs în apropierea bazei de antrenament RAF Valley.

„Polițiștii locali intervin în prezent în urma sesizărilor privind un incident în care a fost implicată o aeronavă de antrenament a RAF, în zona Pencarnisiog din Anglesey, alături de colegi din cadrul Royal Air Force, ai serviciilor de pompieri și salvare din North Wales, ai serviciului de ambulanță din Țara Galilor și ai serviciului medical aerian Helimed. Doi piloți primesc îngrijiri medicale pentru ceea ce par a fi răni ușoare; în acest moment, nu există informații privind alte pagube sau victime”, a transmis Poliția din North Wales într-un comunicat citat de The Independent.

Oamenii sunt sfătuiți să evite zona până la noi dispoziții.