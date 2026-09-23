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Ucraina îndeamnă Europa să urmeze exemplul țărilor baltice în cazul sancțiunilor împotriva Rusiei

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a lăudat miercuri Lituania, Letonia și Estonia pentru că au reimpus la nivel național sancțiunile împotriva a doi oligarhi ruși care fuseseră eliminați cu o zi înainte de pe lista de sancțiuni a UE.
Ucraina îndeamnă Europa să urmeze exemplul țărilor baltice în cazul sancțiunilor împotriva Rusiei
Sursă foto: Hepta
Alexandra-Valentina Dumitru
23 sept. 2026, 16:32, Știri externe
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„Le cerem tuturor celorlalte state membre UE să urmeze exemplul prietenilor noștri baltici”, a scris Sybiha pe rețelele sociale, după ce Lituania a anunțat că va impune sancțiuni împotriva oligarhilor ruși Alisher Usmanov și Mikhail Fridman.

Cei doi oameni de afaceri ruși au fost eliminați de pe lista de sancțiuni a UE pe 22 septembrie, după ce Franța și Slovacia au susținut demersul pentru ridicarea restricțiilor, potrivit The Kyiv Independent.

Decizia Franței a fost legată de eforturile de eliberare a doi cetățeni francezi deținuți în Azerbaidjan. Unul dintre aceștia a fost grațiat în dimineața zilei de miercuri.

Decizia privind sancțiunile a fost luată cu mai puțin de șase ore înainte ca întreaga listă a celor aproximativ 3.000 de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei să expire. Înaintea acordului, Letonia a făcut un ultim demers pentru a determina Franța să își reconsidere poziția.

Țările baltice au reimpus sancțiunile la nivel național

În cele din urmă, Letonia, alături de Estonia, Lituania și Belgia, s-a abținut de la vot pentru a permite compromisul și pentru a asigura menținerea celorlalte sancțiuni europene împotriva Rusiei.

Premierul leton Andris Kulbergs a condamnat acordul, descriindu-l drept o alegere „între o soluție proastă și una mult mai rea”. Ulterior, Riga a anunțat că va impune la nivel național sancțiuni împotriva lui Usmanov și Fridman.

Estonia și Lituania s-au alăturat ulterior demersului. Rămâne de văzut câte dintre celelalte 24 de state membre ale UE vor proceda în același fel.

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