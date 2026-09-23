Șase persoane arestate într-o operațiune europeană împotriva unei rețele de trafic de migranți

În timpul acțiunilor, autoritățile au confiscat documente de identitate, echipamente electronice, probe relevante pentru anchetă și o cantitate importantă de bani.

Potrivit anchetatorilor, rețeaua ar fi operat în mai multe țări europene și ar fi transportat migranți din Europa continentală către Regatul Unit pe cale aeriană. Gruparea s-ar fi bazat în mod semnificativ pe documente falsificate, folosite pentru a permite deplasarea ilegală prin aeroporturi din spațiul Schengen și din țările asociate acestuia.

Majoritatea migranților ar fi intrat inițial în Uniunea Europeană folosind pașapoarte autentice și, în multe cazuri, vize turistice Schengen valabile. După intrarea în UE, aceștia și-ar fi distrus documentele de identitate și le-ar fi înlocuit cu acte contrafăcute furnizate de rețea. Documentele false ar fi fost apoi utilizate pentru ascunderea identității și deplasarea în interiorul Uniunii Europene.

Rețeaua ar fi operat în 17 țări

Investigația a implicat autorități din Belgia, Finlanda, Germania, Islanda, Irlanda, Suedia și Țările de Jos, care au urmărit diferite rute de trafic de migranți către Regatul Unit. În total, traseele identificate în cadrul anchetei au trecut prin 17 țări.

Anchetatorii au identificat mai multe celule ale grupării în Europa. Una dintre acestea, localizată la Viena, în Austria, ar fi fost implicată în furnizarea documentelor falsificate și ar fi inclus cetățeni afgani și pakistanezi.

Suspecții din această celulă sunt asociați, potrivit anchetei, cu dezvoltarea unei rețele extinse de servicii, în principal magazine de telefoane mobile, care ar fi fost folosite pentru spălarea profiturilor obținute din activități infracționale.

O altă celulă, localizată în Spania, ar fi furnizat un număr mare de documente contrafăcute. Potrivit Europol, aceasta ar fi facilitat distribuirea a peste 1.000 de acte de identitate false, expediate prin curieri din Emiratele Arabe Unite către Uniunea Europeană, America de Nord, America de Sud și zona Caraibelor.

Datele obținute în cadrul investigațiilor din mai multe țări indică faptul că întreaga rețea ar fi generat venituri ilegale de peste două milioane de euro.

Europol a sprijinit ancheta

Europol a oferit sprijin operațiunii prin facilitarea schimbului de informații, coordonarea operațională și asistență analitică pentru investigațiile privind traficul de migranți și fluxurile financiare.

Doi experți ai Centrului European pentru Combaterea Traficului de Migranți al Europol au fost trimiși în Italia și Regatul Unit. Aceștia au colaborat cu sediul Europol și au verificat în timp real datele operaționale în bazele de date ale agenției, contribuind la identificarea unor noi piste de anchetă.

La operațiune au participat autorități din Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveția, Regatul Unit și Statele Unite.

Europol subliniază că traficul de migranți reprezintă în continuare o amenințare infracțională importantă pentru Uniunea Europeană, iar combaterea acestuia necesită cooperare între autorități, de la recrutarea și transportul migranților până la falsificarea documentelor și urmărirea fluxurilor financiare.

În martie 2026, Europol a înființat Centrul European pentru Combaterea Traficului de Migranți (ECAMS), destinat consolidării schimbului de informații și coordonării operațiunilor împotriva rețelelor de trafic de migranți. Măsura a fost susținută de noua legislație europeană adoptată în decembrie 2025.