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Accident grav pe un drum din Iași: Trei persoane au murit, iar alte trei au avut nevoie de îngrijiri medicale

Un accident rutier grav s-a produs în județul Iași, pe DJ 208L, pe drumul dintre Pașcani și Brătești, în comuna Stolniceni-Prăjescu. Trei persoane au murit, iar alte trei au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Accident grav pe un drum din Iași: Trei persoane au murit, iar alte trei au avut nevoie de îngrijiri medicale
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Sursa foto: ISU Iași
Ioana Târziu
23 sept. 2026, 19:08, Social
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În accident au fost implicate un camion și o mașină.

Trei persoane au decedat, printre care un bărbat, conducătorul autoturismului, o minoră și o femeie. Conducătorul autoturismului a fost găsit încarcerat.

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Alte trei persoane, două femei și o minoră, au fost evaluate și asistate medical la fața locului de echipajele medicale și de prim ajutor calificat.

Conducătorul autocamionului, un bărbat, a fost evaluat la fața locului, fără a fi identificate leziuni în urma evenimentului.

La fața locului a intervenit și echipajul de salvare aeriană, alături de forțele și mijloacele terestre mobilizate pentru gestionarea situației de urgență.

Cazul va rămâne în atenția autorităților competente pentru efectuarea cercetărilor și stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

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