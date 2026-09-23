Începe BIEFF 2026, Festivalul Internațional de Film Experimental București | Aproape 100 de filme și întâlniri cu profesioniști din cinematografia internațională

Festivalul Internațional de Film Experimental București (BIEFF) începe miercuri, 23 septembrie, și aduce în Capitală, până pe 30 septembrie, aproape 100 de filme de scurt și lungmetraj, majoritatea prezentate în premieră națională, potrivit bieff.ro.

Cea de-a 16-a ediție are tema „Vanishing Futures” – „Viitoruri care dispar” și propune o reflecție asupra modului în care ne putem imagina viitorul într-o perioadă marcată de crize ecologice, politice și tehnologice.

Paneluri, dezbateri, evenimente, proiecții, networking

Proiecțiile au loc la Cinema Elvira Popescu, Apollo111 Cinema, Cinema Union și în alte spații din București.

Programul este completat de dezbateri, evenimente comunitare, performance-uri și întâlniri dedicate cineaștilor și profesioniștilor din industrie.

Una dintre componentele importante ale ediției din acest an este programul de industrie.

Pe 25 septembrie, la Institutul Francez, panelul „Peripheral Futures – Women Directors on Their Debut” aduce în discuție dificultățile întâmpinate de regizoarele aflate la debut sau la al doilea lungmetraj, de la accesul la finanțare și programe de mentorat până la construirea unei echipe și găsirea publicului.

Panel și film pe 26 septembrie

O zi mai târziu, pe 26 septembrie, profesioniști din festivaluri internaționale vor vorbi despre modul în care filmele sunt descoperite și selectate pentru circuitul festivalier.

Panelul „Inside Film Festivals – A Programmer’s Perspective” îi reunește pe Anne Gaschütz, directoarea Filmfest Dresden și selecționeră a Festivalului de Film de la Locarno, Cecilia Ermini, selecționeră pentru Pesaro Film Festival, Yun-hua Chen, selecționeră Berlinale Shorts și Dokufest, și Peter Taylor, directorul Berwick Film & Media Arts Festival.

Networking – „Meet the industry”

Programul de industrie include și „Print Is (Not) Dead”, o discuție despre viitorul revistelor de cinema și al publicațiilor culturale independente într-un peisaj media dominat de platformele digitale.

Evenimentul este programat pe 27 septembrie, la POINT Hub.

BIEFF propune și o componentă de networking prin evenimentul „Meet the Industry”, în cadrul căruia cineaștii incluși în selecția festivalului se pot întâlni individual cu reprezentanți ai unor festivaluri precum Berlinale Shorts, Locarno Film Festival, Sarajevo Film Festival, Dresden Short Film Festival, Vilnius Short Film Festival, Glasgow Short Film Festival, Pesaro Film Festival, Berwick Film & Media Arts Festival și IndieLisboa, precum și cu reprezentanți ai unor case locale de producție și post-producție.

Eveniment interdicisplinar în grădina MNLR

Festivalul se extinde și în afara sălilor de cinema.

Pe 27 septembrie, în grădina Muzeului Național al Literaturii Române, este programat un eveniment interdisciplinar care combină poezia, performance-ul și muzica live și propune discuții despre oraș, apartenență și solidaritate.

Un eveniment desfășurat sub tema „Vanishing Futures”

Pe 29 septembrie, colectivul internațional A Wall is a Screen va transforma temporar fațade și ziduri din București în ecrane pentru proiecții de scurtmetraje experimentale.

Participarea la acest tur cinematografic este gratuită, pe bază de înscriere.

Ediția a 16-a a BIEFF se desfășoară între 23 și 30 septembrie, sub tema „Vanishing Futures”. Festivalul este organizat de Asociația Culturală Manekino și este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, Primăria Municipiului București prin ARCUB și programul MEDIA – Creative Europe.