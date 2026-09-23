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Comisia Europeană lansează o coaliție pentru alfabetizare. 31,3% dintre tinerii de 15 ani din UE înțeleg cu greu un text simplu

Comisia Europeană lansează Coaliția europeană pentru alfabetizare, o inițiativă menită să îmbunătățească nivelul competențelor de citire în Europa, în condițiile în care datele PISA 2025 arată că 31,3% dintre tinerii de 15 ani din Uniunea Europeană întâmpină dificultăți în înțelegerea unui text elementar.
Comisia Europeană lansează o coaliție pentru alfabetizare. 31,3% dintre tinerii de 15 ani din UE înțeleg cu greu un text simplu
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Unsplash
Cosmin Pirv
23 sept. 2026, 14:33, Social
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Noua coaliție pentru alfabetizare va reuni școli, furnizori de educație și formare, biblioteci, organizații culturale, asociații ale profesorilor, părinților și cursanților, precum și autorități publice.

Obiectivul este schimbul de experiență și consolidarea cooperării în domeniul alfabetizării, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea competențelor de citire încă din primii ani ai copilăriei și pregătirea profesioniștilor care lucrează în acest domeniu.

Inițiativa europeană apare pe fondul unor probleme persistente privind competențele de bază. Potrivit rezultatelor PISA 2025 menționate de Comisia Europeană, 31,3% dintre tinerii de 15 ani din UE reușesc cu dificultate să înțeleagă un text elementar.

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu, a declarat că rezultatele PISA arată necesitatea intensificării eforturilor în domeniul cititului.

„Trebuie să ne asigurăm că fiecare tânăr din Europa își dezvoltă competențele de alfabetizare de care are nevoie pentru a învăța, a participa pe deplin în societate și a reuși în viață”, a transmis Mînzatu.

Coaliția va completa activitatea unor inițiative și rețele deja existente, precum EU Read și ELINET.

În România, situație este și mai gravă. Rezultatele PISA 2025 aduc un nou semnal de alarmă pentru sistemul de educație din România.

52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la Matematică, iar la Citire procentul ajunge la 48%. La Științe, 46% dintre elevi sunt sub nivelul de bază.

România se situează sub media OCDE în toate cele trei domenii evaluate, potrivit rezultatelor publicate marți, 8 septembrie, de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

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