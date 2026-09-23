Prima pagină » Social » Un bărbat, trimis în judecată după ce ar fi îndemnat publicul să comită infracțiuni împotriva magistraților

Un bărbat, trimis în judecată după ce ar fi îndemnat publicul să comită infracțiuni împotriva magistraților

Un bărbat a fost trimis în judecată pentru instigare publică, după ce, în august 2025, ar fi publicat pe Facebook un comentariu prin care îndemna publicul să comită infracțiuni împotriva magistraților români și a membrilor familiilor acestora, potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Un bărbat, trimis în judecată după ce ar fi îndemnat publicul să comită infracțiuni împotriva magistraților
Imagine cu caracter ilustrativ
Cosmin Pirv
23 sept. 2026, 14:21, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a finalizat cercetările și a dispus trimiterea în judecată a inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii de instigare publică.

Potrivit rechizitoriului, în luna august 2025, inculpatul ar fi publicat pe Facebook un comentariu prin care îndemna publicul să comită infracțiuni precum violarea de domiciliu, violul și ultrajul judiciar împotriva judecătorilor și procurorilor români, precum și a membrilor familiilor sau apropiaților acestora.

Comentariul ar fi fost publicat în legătură cu mesajul unui alt utilizator al platformei, care făcea, la rândul său, apel la persoane implicate în activități infracționale să comită fapte împotriva magistraților și a familiilor acestora.

„Stimați violatori, interlopi și traficanți de orice fel, vă rugăm, dați-ne o mână de ajutor în legătură cu cei ce împart dreptatea și faceți incursiuni pe domeniile lor personale, poate așa vor înțelege ce mult înseamnă să fii «balanță»”, se arată în mesaj.

Rechizitoriul a fost transmis Judecătoriei Sectorului 6 București, instanță competentă să judece cauza în primă instanță.

Recomandarea video

George Simion, promovat de propaganda rusă după ce a acuzat o presupusă dictatură în România ca urmare a reținerii lui Călin Georgescu
G4Media
Locul din România care l-a impresionat pe David Popovici în vacanță: „Căutați-l, e extraordinar!”
GSP.ro
Corina Drăgotescu, dezvăluiri despre comunitatea de români din America: Statul își bate joc de ei/Sunt tratați ca spioni/Decretele lui Ceaușescu sunt în vigoare
Gandul
Monica Gabor, de nerecunoscut la 39 de ani. Unde s-a angajat, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA
Cancan
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
Prosport
Siegfried Mureșan, premierul desemnat, replică la ironiile Olguței Vasilescu la adresa numelui său: „Mai bine și-ar trimite soțul la serviciu”
Libertatea
Leacurile din farmacia Mariei Treben. Plantele pe care le recomandă pentru stomac, somn și vindecarea rănilor
CSID
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia