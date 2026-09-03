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„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu recompensat cu Palme d’Or, selectat Festivalul de Film de la Telluride

„Fjord”, cel mai recent film regizat de Cristian Mungiu, câștigător al Palme d’Or la Festivalul de la Cannes din acest an, a fost selectat în programul principal al celei de-a 53-a ediții a Festivalului de Film de la Telluride, din SUA, un reper tradițional al sezonului premiilor de la Hollywood.
„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu recompensat cu Palme d’Or, selectat Festivalul de Film de la Telluride
Petre Apostol
03 sept. 2026, 18:47, Știrile zilei
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Festivalul de la Telluride a anunțat oficial joi programul ediției din 2026, care se va desfășura între 4 și 7 septembrie, în localitatea montană Telluride din Colorado. Programul principal, care cuprinde peste 30 de lungmetraje. „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, este o coproducție România–Franța–Norvegia–Suedia–Danemarca.

Filmul îi are în distribuție pe Sebastian Stan și Renate Reinsve și urmărește povestea familiei Gheorghiu, un cuplu româno-norvegian foarte religios care se mută împreună cu cei cinci copii într-un sat aflat la capătul unui fiord.

Cristian Mungiu semnează atât regia, cât și scenariul. „Fjord” a primit în luna mai Palme d’Or, cel mai important trofeu al Festivalului de la Cannes, marcând o nouă performanță majoră pentru cineastul român.

Selecția de la Telluride este relevantă și din perspectiva sezonului premiilor cinematografice. Festivalul din Colorado este considerat de industria americană unul dintre punctele importante de lansare pentru filmele care urmează să intre în cursa pentru premiile de final de an și pentru Oscaruri. Academia Americană de Film a descris în trecut Telluride drept o platformă de lansare pentru numeroase filme importante.

În actualul sezon al premiilor, „Fjord” este deja urmărit ca unul dintre titlurile internaționale care ar putea avea un parcurs important.

Filme de Werner Herzog, Danny Boyle și Jesse Eisenberg, în programul princial

Programul Telluride din acest an reunește nume importante ale cinematografiei internaționale. Printre filmele selecționate se numără „A Long Winter”, regizat de Andrew Haigh, „Bucking Fastard” al lui Werner Herzog, „The Debut”, regizat de Jesse Eisenberg, „Fatherland” de Paweł Pawlikowski, „Gentle Monster” de Marie Kreutzer, „Ink” de Danny Boyle, „La Bola Negra” de Javier Ambrossi și Javier Calvo, „The Man I Love” de Ira Sachs, „Minotaur” de Andrey Zvyagintsev, „Tender Loving Care” de Mike Leigh și „Wild Horse Nine” de Martin McDonagh.

Telluride va acorda în acest an premii speciale regizorului britanic Andrew Haigh, actriței germane Sandra Hüller și actorului, producătorului și regizorului american John Malkovich. Festivalul o va avea, de asemenea, drept Guest Director pe actrița, scenarista și regizoarea Rebecca Hall, care a pregătit o selecție de șase filme, printre care „Margaret”, „The Servant” și „Synecdoche, New York”.

Pentru Cristian Mungiu, participarea la Telluride are și o semnificație aparte. Regizorul a mai fost prezent la festival cu „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, filmul care i-a adus primul Palme d’Or, în 2007.

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