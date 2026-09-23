Nicușor Dan s-a întâlnit la New York cu premierul Libanului. Pe agendă, candidatura lui Dacian Cioloș

Șeful statului a salutat, în acest context, deschiderea autorităților libaneze față de candidatura lui Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general al Francofoniei.

Nicușor Dan a anunțat pe Facebook că întrevederea cu șeful Guvernului libanez a avut loc la New York și a caracterizat discuțiile drept „substanțiale”.

„Întrevedere substanțială astăzi, la New York, cu Prim-ministrul Libanului, Nawaf Salam, axată pe consolidarea relațiilor dintre cele două țări, precum și pe aprofundarea dialogului și a cooperării noastre bilaterale”, a transmis președintele.

România își reafirmă sprijinul pentru Liban

Situația regională s-a aflat, de asemenea, pe agenda discuțiilor dintre cei doi oficiali.

Potrivit lui Nicușor Dan, România și-a reafirmat susținerea pentru suveranitatea, stabilitatea și reziliența Libanului.

„Am abordat situația din regiune, sprijinul României pentru suveranitatea, stabilitatea și reziliența Libanului, precum și cooperarea în cadrul Francofoniei, cadru în care România și Libanul joacă roluri regionale importante”, a precizat șeful statului.

Candidatura lui Dacian Cioloș, discutată cu premierul Libanului

Un alt subiect abordat a fost candidatura lui Dacian Cioloș la funcția de secretar general al Francofoniei.

Președintele a salutat poziția autorităților de la Beirut față de candidatura românului și a menționat că acestea au purtat recent discuții cu Cioloș în capitala Libanului.

„Am salutat deschiderea autorităților libaneze față de candidatura lui Dacian Cioloș la funcția de secretar general al Francofoniei, precum și dialogul pe care acestea l-au purtat recent cu dânsul la Beirut”, a transmis Nicușor Dan.

Din formularea președintelui nu rezultă că Libanul ar fi anunțat oficial susținerea candidaturii lui Dacian Cioloș, ci că autoritățile libaneze au manifestat deschidere față de aceasta.

Nicușor Dan a precizat, la finalul mesajului, că Bucureștiul dorește continuarea dezvoltării relațiilor bilaterale.

„România rămâne hotărâtă să continue dezvoltarea unui parteneriat solid și orientat spre viitor cu Libanul”, a afirmat președintele.