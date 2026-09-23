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„Se mai întâmplă, se poate corecta”: Nicușor Dan, întrebat de problemele cu sistemele antidronă modernizate de Rheinmetall

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre informația potrivit căreia două sisteme antiaeriene ale României, modernizate de Rheinmetall pentru lupta antidronă, au picat testele de recepție. El a răspuns că acest lucru „se mai întâmplă” și că „se poate corecta”.
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Ioana Târziu
23 sept. 2026, 22:51, Politic
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Primele două sisteme, respectiv 12 tunuri, trebuiau livrate până la 15 aprilie 2026.

Cu toate acestea, testele tehnice pentru recepție au scos la iveală probleme la unele dintre subsisteme. Informațiile apar în documente ale Ministerului Apărării Naționale și au fost publicate în exclusivitate de G4Media.

Întrebat la New York despre acest lucru, Nicușor Dan a răspuns că „se mai întâmplă”.

Legat de ce mă întrebați cu Rheinmetall, se mai întâmplă. Este o procedură de recepție care se poate corecta”, a declarat președintele.

„Din ce înțeleg, nu este vorba despre o achiziție pe programul SAFE ci despre o achiziție anterioară a statului român. Se întâmplă lucrurile astea”, a conchis Nicușor Dan.

Contractul-cadru pentru modernizarea sistemelor a fost atribuit în decembrie 2023 de Compania Națională Romtehnica companiei Rheinmetall Landsysteme GmbH și are o valoare totală de 328 de milioane de euro. Programul este derulat de Statul Major al Forțelor Terestre.

Noul termen estimat pentru livrarea primelor două sisteme este septembrie 2026. Pentru nerespectarea termenului inițial, autoritatea contractantă a aplicat penalități începând din prima zi de întârziere. Acestea vor continua până la semnarea fără obiecții a procesului-verbal de recepție.

Sursa video: Antena 3

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