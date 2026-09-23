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Ce face Nicușor Dan dacă pică Guvernul Mureșan

Nicușor Dan le cere partidelor dialog și spune că nu își dorește dizolvarea Parlamentului dacă Guvernul Mureșan nu primește votul de învestitură.
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Andreea Tobias
23 sept. 2026, 22:40, Politic
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Întrebat de Antena 3 CNN ce va face dacă Guvernul Mureșan pică, președintele nu a ales între dizolvarea Parlamentului și o nouă desemnare.

El a spus că îndeamnă partidele la dialog, pentru că situația este una serioasă. Președintele a adăugat că nu a prea văzut acest dialog în ultimele luni.

„Dizolvarea parlamentului nu este ceva ce eu să-mi doresc”, a declarat Nicușor Dan. El a explicat că anticipatele ar aduce câteva luni în plus de incertitudine.

Potrivit președintelui, cetățenii își doresc acum ca actuala criză să se încheie. Singura cale pentru asta ar fi o negociere între partide.

Întrebat dacă, la o nouă desemnare, ar alege un premier politic sau unul independent ori tehnocrat, președintele a evitat răspunsul.

Nicușor Dan a spus că, pentru moment, vrea să rămână în cadrul celor zece zile acordate premierului desemnat. El speră ca Siegfried Mureșan să reușească să formeze guvernul. Pentru asta, a subliniat președintele, este nevoie de disponibilitate din ambele părți.

Șeful statului nu a spus nici câte desemnări ar mai face înainte de a decide alegeri anticipate. El a repetat îndemnul la dialog.

Potrivit lui Nicușor Dan, alegerile anticipate sunt rele în primul rând pentru cetățeni și apoi pentru partide. Președintele a descris situația actuală ca pe o stare de insecuritate. Este momentul ca această criză să se încheie, a spus el.

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