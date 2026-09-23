Nicușor Dan pune condițiile pentru viitorul Guvern? Ce spune președintele că urmărește

Întrebat, miercuri seara, la Antena 3 CNN, despre întâlnirea pe care urmează să o aibă cu premierul desemnat Siegfried Mureșan și despre programul de guvernare și lista de miniștri, Nicușor Dan a spus că este interesat de persoanele care vor ajunge la conducerea ministerelor cu care lucrează în mod curent.

„Astea sunt ministerele cu care lucrez în mod curent și mă interesează care sunt persoanele de acolo”, a declarat președintele despre portofoliile de la Apărare și Externe.

Nicușor Dan a precizat însă că, dincolo de numele viitorilor miniștri, urmărește și direcția pe care o va avea noul Guvern.

Nicușor Dan: Mă interesează păstrarea direcției pro-occidentale

Președintele a spus că este interesat de „păstrarea direcției pro-occidentale” și de menținerea traiectoriei deficitului.

„Dincolo de asta mă interesează, și asta am spus-o de la început, mă interesează păstrarea direcției pro-occidentale și păstrarea traiectoriei de deficit ca să păstrăm corect relația cu finanțatorii români”, a afirmat Nicușor Dan.

„N-am auzit de la nimeni această opțiune”

Întrebat dacă va solicita ca taxele să nu fie majorate, Nicușor Dan a răspuns că nu a auzit ca o asemenea variantă să fie luată în calcul.

„Dar cred că n-am auzit de la nimeni această opțiune”, a spus președintele.

Programul de Guvernare propus de Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan a anunțat, miercuri seara, că noul Guvern va continua măsurile luate de Cabinetul condus de Ilie Bolojan și va urmări creșterea economică, crearea de locuri de muncă și majorarea nivelului de trai. „România intră într-o nouă etapă de creștere economică și dezvoltare”, a transmis premierul desemnat, precizând că Executivul va construi „pe bazele solide puse de Guvernul condus de Ilie Bolojan”.

Programul de Guvernare prevede protejarea veniturilor, indexarea pensiilor și alocațiilor, precum și reducerea treptată a poverii fiscale asupra muncii. Printre măsuri se află „păstrarea cotei unice, fără impozite noi în 2027, și reguli fiscale predictibile pentru oameni și companii”, dar și investiții în energie, infrastructură și digitalizarea administrației. „Vom fi extrem de responsabili cu gestionarea banului public”, a mai spus Mureșan.