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Doar Obama și pandemia îl mai închiseseră. Colosseumul și-a închis porțile

Colosseumul din Roma a fost închis publicului miercuri, pentru prima dată de la pandemia de Covid, după moartea unui muncitor. Decizia a fost luată de Ministerul Culturii din Italia.
Doar Obama și pandemia îl mai închiseseră. Colosseumul și-a închis porțile
Colosseumul din Roma Sursa foto: Mediafax Foto/ABACAPRESS/Hepta
Andreea Tobias
23 sept. 2026, 20:49, Știri externe
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Muncitorul, Andrea Moretti, avea 22 de ani, potrivit CNN. El a căzut de la circa 10 metri în tura de noapte de marți. Tânărul lucra suspendat în frânghii deasupra celui mai înalt punct al amfiteatrului. Instala un nou sistem de iluminat.

Inițial, ministerul voia să închidă doar nivelul superior, de unde a căzut muncitorul. Măsura a fost extinsă apoi la întregul complex. Primul grup de vizitatori, câteva mii de oameni, intrase deja fără să știe de accident. Ministerul a explicat că o închidere bruscă a intrărilor ar fi adunat o mulțime mare în fața monumentului. Asta ar fi putut pune în pericol siguranța și ordinea publică.

O astfel de închidere este rară. De obicei, Colosseumul stă închis doar pe 25 decembrie și 1 ianuarie. În trecut, a fost închis câteva ore pentru vizitele unor demnitari, precum Barack Obama, în 2014. În octombrie anul trecut, s-a închis câteva ore pentru o rugăciune pentru pace. În 2020, a rămas închis câteva săptămâni din cauza pandemiei. În mod obișnuit, zeci de mii de turiști îl vizitează zilnic.

Ministrul Culturii, Alessandro Giuli, a vorbit despre un eveniment tragic. El a numit-o moartea fără sens a unui tânăr aflat la muncă. Premierul Giorgia Meloni a spus că a muri la 22 de ani la locul de muncă este inacceptabil. Ea a promis eforturi pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete.

În Italia mor în medie trei oameni pe zi în accidente de muncă. Datele aparțin INAIL, institutul național de asigurare pentru accidentele de muncă.

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