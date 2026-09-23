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Harvey Weinstein, condamnat la 15 ani de închisoare pentru agresiunea sexuală asupra lui Miriam Haley

Harvey Weinstein a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru agresiunea sexuală asupra fostei asistente de producție TV, Miriam Haley, după ce condamnarea sa inițială fusese anulată. Acest proces reprezintă un nou episod în cadrul mișcării #MeToo.
Harvey Weinstein, condamnat la 15 ani de închisoare pentru agresiunea sexuală asupra lui Miriam Haley
Hepta/Mediafax Foto
Laura Buciu
23 sept. 2026, 18:59, Știri externe
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Condamnarea lui Weinstein, pronunțată miercuri pentru agresiunea sexuală asupra lui Miriam Haley, fostă asistentă de producție TV, a venit după un proces întins pe parcursul a peste șase ani, început odată cu prima sa condamnare din 2020, scrie The Independent.

În 2024, cea mai înaltă instanță din New York a anulat condamnarea lui Weinstein și a dispus rejudecarea cazului, motivând că acesta a fost dezavantajat de mărturiile altor femei ale căror acuzații nu făceau obiectul procesului respectiv.

Nu este la prima condamnare

Judecat din nou anul trecut, Weinstein a fost găsit vinovat pentru a doua oară de comiterea unui act sexual penal de gradul întâi, constând faptul că a împins-o pe Miriam Haley într-un dormitor din apartamentul său din Manhattan și a agresat-o sexual în 2006. Infracțiunea prevedea o pedeapsă maximă de 25 de ani de închisoare.

Weinstein, acuzat public pentru prima dată de fapte reprobabile în 2017 și arestat în 2018, a executat deja peste șase ani de închisoare, în timp ce cazul său a parcurs repetate etape în sistemul de justiție.

El a negat în mod constant că ar fi violat sau agresat sexual vreo persoană.

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