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De la miliarde la închisoare. Magnatul din spatele celui mai mare faliment din Austria postbelică, condamnat la doi ani și jumătate

Investitorul austriac René Benko, fondatorul imperiului imobiliar și comercial Signa, a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare, după rejudecarea parțială a unui dosar în Austria. Instanța a considerat dovedit că omul de afaceri și-a prejudiciat creditorii.
De la miliarde la închisoare. Magnatul din spatele celui mai mare faliment din Austria postbelică, condamnat la doi ani și jumătate
Sursa foto: captură video YouTube
Oana Antipa
22 sept. 2026, 19:03, Știri externe
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Tribunalul Regional din Innsbruck a pronunțat marți noua sentință în cazul lui Benko, în vârstă de 49 de ani, potrivit Die Zeit. Dosarul vizează plata anticipată a unei chirii în valoare de 360.000 de euro pentru o altă reședință, efectuată într-o perioadă în care omul de afaceri se apropia de insolvență.

Benko fusese condamnat în octombrie 2025 la doi ani de închisoare în legătură cu acest caz, însă fusese achitat pentru o parte dintre acuzații. Curtea Supremă a Austriei a anulat ulterior respectiva achitare, ceea ce a determinat rejudecarea parțială a cauzei și stabilirea unei noi pedepse.

Pentru infracțiunea analizată, legislația permite o pedeapsă cuprinsă între un an și zece ani de închisoare.

Benko susține că nu este vinovat

Fostul miliardar a pledat nevinovat. Potrivit agenției austriece APA, el a susținut în instanță că, în momentul efectuării plății, era convins că restructurarea grupului Signa va reuși.

În ceea ce privește închirierea proprietății din Innsbruck, Benko a declarat că decizia fusese luată la solicitarea soției sale, familia dorind să le ofere copiilor posibilitatea unei vieți și a unui program școlar cât mai normale, fără personal în jurul lor.

Omul de afaceri se află în arest preventiv din ianuarie 2025 și contestă acuzațiile formulate împotriva sa.

Prăbușirea unui imperiu de miliarde

Benko a devenit unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri austrieci după ce a construit Signa, un conglomerat cu importante investiții în sectorul imobiliar și în comerț.

Signa Holding a intrat însă în insolvență în noiembrie 2023, după ce grupul a fost afectat de creșterea dobânzilor, a costurilor de construcție și a prețurilor la energie. Colapsul grupului este descris în Austria drept cel mai mare faliment din istoria postbelică a țării.

Problemele judiciare ale lui Benko nu se încheie odată cu această sentință. Autoritățile investighează și alte componente ale afacerilor fostului magnat și ale unor foști manageri Signa, iar anchete legate de prăbușirea conglomeratului se desfășoară inclusiv în Germania și Italia. Potrivit presei germane, clarificarea juridică a întregului caz ar putea dura mai mulți ani.

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