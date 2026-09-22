Atac de la Kiev la adresa actualului premier al Ungariei: „Orbán a plecat, dar orbanismul prosperă”

Relațiile dintre Kiev și Budapesta s-au tensionat din nou după ce premierul Péter Magyar a respins două proiecte susținute de Ucraina: noul format de cooperare între statele din regiunea Carpaților și planul privind păstrarea unor rezerve ucrainene de combustibil în Ungaria.

Șeful diplomației ucrainene a reacționat luni seara, pe X, la declarațiile făcute de Péter Magyar în Parlamentul Ungariei. Andrii Sîbiha s-a declarat surprins de ceea ce a numit poziția „inutil de conflictuală” a premierului ungar față de Ucraina.

Kievul, surprins de refuzul categoric al Ungariei

Prima dispută privește Inițiativa de Integrare Carpatică, noul format de cooperare regională lansat de Ucraina. Proiectul vizează opt țări din regiune – Ucraina, România, Polonia, Slovacia, Ungaria, Cehia, Austria și Serbia – și urmărește dezvoltarea cooperării în domenii precum energia, infrastructura, transporturile și comerțul.

Ungaria a participat la reuniune doar în calitate de observator și nu a aderat la inițiativă. Péter Magyar a explicat ulterior în Parlamentul de la Budapesta că țara sa a avut „motive importante” pentru această decizie.

„Suntem surprinși de declarațiile inutil de conflictuale ale premierului Ungariei față de Ucraina. Inițiativa de Integrare Carpatică urmărește dezvoltarea întregii noastre regiuni, contribuind la prosperitate, interconectare și proiecte reciproc avantajoase în cele opt țări carpatice”, a scris Sîbiha. Potrivit oficialului ucrainean, motivele refuzului categoric al Budapestei „rămân necunoscute”.

România a fost reprezentată la primul summit, organizat pe 18 septembrie în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, de președintele Nicușor Dan.

Sîbiha: „Când politica intervine în afaceri, nu iese nimic bun”

Proiectul energetic dintre Naftogaz și MOL este al doilea punct de dispută între Kiev și Budapesta. În cadrul Forumului Economic Carpatic, desfășurat cu prilejul summitului „Carpathian Eight”, compania ucraineană de stat și grupul energetic ungar au semnat un memorandum privind construirea unor capacități de stocare a produselor petroliere în Ungaria, în apropierea frontierei cu Ucraina.

Potrivit Naftogaz, compania națională de petrol și gaze a Ucrainei, depozitele ar urma să deservească piața ucraineană. Amplasarea unei părți a capacităților de stocare în afara țării ar proteja astfel rezervele de combustibil de atacurile rusești asupra infrastructurii energetice.

Premierul Péter Magyar s-a opus însă proiectului. El a declarat luni în Parlament că, atât timp cât guvernul condus de partidul său, Tisza, se află la putere, un asemenea depozit nu va fi construit în Ungaria. Magyar a susținut că guvernul său nu a fost implicat în înțelegerea dintre cele două companii.

Magyar a amintit că statul ungar deține 25% din MOL și a avertizat conducerea grupului că trebuie să țină cont de poziția guvernului în calitate de acționar, sugerând că în caz contrar ar putea exista consecințe.

MOL a precizat că documentul semnat este doar un memorandum, iar pregătirea unui eventual proiect ar putea dura ani.

Sîbiha a criticat intervenția premierului ungar în relația dintre cele două companii.

„O altă evoluție surprinzătoare au fost declarațiile care pun sub semnul întrebării cooperarea directă, pragmatică și reciproc avantajoasă dintre companiile energetice ucrainene și ungare, convenită printr-un memorandum bilateral”, a transmis ministrul ucrainean.

„Când politica intervine în afacerile pragmatice, nu iese nimic bun”, a adăugat oficialul.

Sîbiha: „Orbán a plecat”, politicile sale continuă

Kievul a comparat poziția actualului guvern de la Budapesta cu politica urmată de Viktor Orbán în relația cu Ucraina.

„Ceea ce auzim în ultima vreme de la Budapesta ne nedumerește. Se pare că, deși Viktor Orbán a plecat, politicile sale de obstrucționism și izolaționism continuă să prospere”, a scris Sîbiha.

Potrivit ministrului ucrainean, „orbanismul nu a adus nimic bun în trecut, nici Ungariei, nici regiunii în ansamblu – și nu va aduce nimic bun nimănui nici de acum înainte”.

Andrii Sîbiha a transmis totodată că Ucraina își menține disponibilitatea pentru dezvoltarea unei cooperări bilaterale cu Ungaria, pe care a descris-o drept „reciproc avantajoasă, pragmatică și bazată pe respect”.

Péter Magyar conduce Ungaria din primăvara anului 2026, după victoria partidului Tisza în fața formațiunii Fidesz a lui Viktor Orbán. Schimbarea guvernului a modificat o parte dintre pozițiile Budapestei față de Kiev: Ungaria nu mai blochează aprobarea sancțiunilor europene împotriva Rusiei și a condamnat atacurile rusești asupra Ucrainei.

Budapesta își menține însă refuzul de a acorda ajutor militar Ucrainei.