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O podgorie din apropierea României produce vinuri care se impun treptat în lume. Sunt cerute de restaurante de lux

O podgorie din apropierea României produce vinuri care se impun treptat în întreaga lume. Acestea sunt cerute de restaurante de lux. Succesul neașteptat se produce în condițiile în care exporturile mondiale de vin sunt în declin.
O podgorie din apropierea României produce vinuri care se impun treptat în lume. Sunt cerute de restaurante de lux
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
24 sept. 2026, 09:19, Economic
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Regiunea Tokaj din Ungaria a atras atenția experților deoarece în plină criză mondială a reușit să crească producția și exporturile. CNBC citează Organizația Internațională a Viei și Vinului care arată că exporturile mondiale de vin au scăzut cu 4,7% ca volum în perioada 2024-2025. În același interval, producția regiunii a crescut cu 8-10%.

Unde este regiunea Tokaj și ce fel de struguri produce

Regiunea Tokaj se află la aproximativ 140 de kilometri de granița cu România, la punctul de trecere a frontierei Petea. Tokaj a fost clasificată drept regiune viticolă în urmă cu aproape 300 de ani, dar tradiția producerii vinului în zonă datează de aproape un mileniu.

Regele Ludovic al XIV-lea al Franței a numit vinul dulce Tokaji Aszú „vinul regilor și regele vinurilor”. El a primit un transport al acestui sortiment la Palatul Versailles, ca dar din partea unui prinț maghiar, în secolul al XVIII-lea.

Vinul regilor este produs din struguri albi din soiul Furmint care sunt afectați în mod natural de așa numitul „putregai nobil”. Procesul natural care concentrează zaharurile din fruct este favorizat de condițiile meteo și geologice. Pe lângă dulceața lor, vinurile Tokaji Aszú au o aciditate ridicată și un pH scăzut, ceea ce înseamnă că prezintă un risc mai mic de a fermenta în sticlă.

Încă din secolul al XVIII-lea, aceste caracteristici au facilitat transportul vinului către curțile regale ale Europei. Secole mai târziu, vinul regiunii Tokaj începe să recucerească lumea. Producătorii spun că exceptând Tokaji Aszú, străinii nu prea cunosc sortimentele de vin produse de ei.

Calitate superioară, autenticitate și turism

Pentru turiști, descoperirea poveștii vinului din această regiune a devenit tot mai importantă. De aceea, localnicii au deschis pivnițele lor pentru turiști și organizează diferite evenimente cu degustări de vin.

Regiunea este inclusă în patrimoniul mondial UNESCO, fiind protejată nu doar pentru vinul în sine, ci și pentru întregul peisaj cultural, care include rețeaua străveche de pivnițe, satele istorice și tradițiile agricole adânc înrădăcinate.

La fel ca alte regiuni viticole, Tokaj se confruntă cu impactul schimbărilor climatice. Seceta severă și temperaturile ridicate din Ungaria din vară au făcut ca recoltarea strugurilor pentru vinul sec de la Hétszőlő să înceapă mai devreme decât de obicei.

Unde se vinde vinul de la Tokaj

Europa reprezintă principala piață de desfacere pentru vinul de Tokaj. Cehia, Slovacia și Polonia sunt cele mai mari destinații de export în ceea ce privește volumul. În privința prețului, Franța, Spania și SUA plătesc cea mai mare valoare per litru.

America de Nord se numără printre cele mai râvnite piețe pentru vinurile ungurești. Acestea trebuie să concureze cu regiuni viticole celebre, cu linii de distribuție bine stabilite și cu bugete de marketing considerabile.

Vinurile seci și dulci din regiunea Tokaj constituie o „carte de vizită” pentru restaurantele de lux din SUA care au început să fie din ce în ce mai interesate.

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