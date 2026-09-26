Donald Trump a publicat harta în care Strâmtoarea Ormuz e redenumită Strâmtoarea Trump

Donald Trump a publicat imaginea pe platforma sa de socializare, Truth Social, fără să o însoțească de explicații. Pe hartă, Strâmtoarea Ormuz apare marcată cu denumirea „TRUMP STRAIT” („Strâmtoarea Trump”).

Potrivit Times of Israel, postarea a fost făcută la aproximativ o jumătate de oră după apariția informațiilor că Trump ar fi respins propunerea Iranului privind o încetare a focului pentru șapte zile. Presa americană a relatat că liderul de la Casa Albă intenționează să reia atacurile asupra Iranului după alegerile de la jumătatea mandatului, din noiembrie.

Trump propusese deja numele „Strâmtoarea Trump”

Nu este prima dată când președintele american folosește această denumire. La începutul lui septembrie, Trump a întrebat pe Truth Social dacă Strâmtoarea Ormuz ar trebui redenumită după numele său, susținând că Statele Unite dețin controlul asupra căii maritime.

„Acum că deținem controlul asupra acesteia, ar trebui să redenumim Strâmtoarea Ormuz Strâmtoarea Trump?”, scria atunci liderul de la Casa Albă.

Ulterior, Trump a publicat și o hartă în care strâmtoarea era descrisă drept un „nou teritoriu american”. Publicarea noii imagini reprezintă însă un pas în plus față de mesajul anterior: de această dată, numele „Trump Strait” apare direct pe hartă.

Strâmtoarea Ormuz, între negocieri și rute alternative

Iranul a prezentat un plan pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz și reluarea negocierilor privind programul nuclear.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a transmis prin intermediari din Qatar o propunere care prevede redeschiderea strâmtorii în șapte zile. În schimb, Teheranul cere ridicarea blocadei navale americane, renunțarea la sancțiunile asupra exporturilor iraniene de petrol și respectarea unei încetări a focului care să includă și Libanul.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii. Înaintea războiului declanșat la sfârșitul lunii februarie, aproximativ o cincime din transporturile comerciale mondiale de petrol treceau prin această zonă. Blocarea și perturbarea traficului au contribuit la creșterea prețurilor energiei, iar circulația navelor rămâne mult sub nivelurile înregistrate înaintea conflictului.

La începutul lunii septembrie, Trump declara că sunt dezvoltate conducte și rute terestre alternative care ar putea reduce dependența de Strâmtoarea Ormuz. „Strâmtoarea Ormuz nu mai este ceea ce era”, spunea atunci președintele american.

Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite dispun deja de conducte prin care petrolul poate fi transportat fără a traversa Strâmtoarea Ormuz. Ruta saudită duce țițeiul din estul țării până la Marea Roșie, însă conducta a fost închisă temporar în această lună în urma unui atac cu drone. Emiratele Arabe Unite transportă petrol către portul Fujairah, la Golful Oman, și dezvoltă noi rute pentru a-și reduce dependența de strâmtoare.