Jurnaliștii CNN nu vor avea acces pe Air Force One în timpul călătoriei lui Trump în Tennessee

Interdicția de a călători arături de președintele american reprezintă cea mai recentă restricție de presă impusă de administrație, într-o dispută în curs de desfășurare cu implicații legate de Primul Amendament.

Cine i-a înlocuit pe jurnaliștii CNN

Potrivit AP, organizația de știri a fost înlocuită de Real America’s Voice News, o publicație conservatoare.

Vestea a venit imediat după ce jurnaliștii de la trei instituții de presă cărora Trump le-a interzis săptămâna trecută accesul la Casa Albă, CNN, MS NOW și Politico, s-au întors în complexul executiv.

Un judecător a anulat temporar interdicția printr-o hotărâre pronunțată joi dimineață. Totuși, decizia sa nu a abordat în mod direct grupul de discuții.

Ei au continuat să se abțină de la a-l relata pe Trump în cadrul grupului, chiar dacă reporterii de la toate cele trei instituții au fost lăsați să se întoarcă la Casa Albă.

Ordinul judecătoresc nu menționa nimic de Air Force One

Ordinul temporar al judecătorului menționa doar terenul Casei Albe și nu spunea nimic direct despre Air Force One.

Pentru scurt timp, rețeaua video americană pentru Casa Albă a fost din nou operațională pentru prima dată de când Trump a interzis trei posturi de știri, într-o confruntare extraordinară privind accesul la mass-media.

La prânz, pe CNN, telespectatorii i-au putut vedea pe Trump și pe președintele chinez Xi Jinping vizitând Arhivele Naționale, alături de Melania Trump și Peng Liyuan, soția lui Xi.

„În momentul de față, toate sistemele funcționează”, a declarat o persoană familiarizată cu grupul, vorbind sub condiția anonimatulu, potrivit sursei inițiale.