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Președintele Braziliei a interzis pariurile sportive din online, pe care le consideră un tip de „cancer”. Măsura, luată cu doar câteva zile înainte de alegeri

Președintele Luiz Inácio Lula da Silva a interzis pariurile sportive online, cu nouă zile înainte de alegeri în care candidează pentru un al patrulea mandat. El a comparat aceste platforme cu un tip de „cancer”.
Președintele Braziliei a interzis pariurile sportive din online, pe care le consideră un tip de „cancer”. Măsura, luată cu doar câteva zile înainte de alegeri
Ioana Târziu
26 sept. 2026, 05:25, Știri externe
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Pariurile sportive din online au cunoscut o popularitate explozivă în ultimii ani în Brazilia.

O problemă de sănătate publică

Potrivit AFP, guvernul susține că acestea reprezintă o problemă de sănătate publică din cauza dependenței pe care o pot provoca. De asemenea, provoacă datorii record pentru familii.

Sondajele de opinie recente au arătat o respingere puternică a alegătorilor față de aceste platforme. Luiz Inácio Lula da Silva a numit fenomenul drept un „cancer”.

„Ori îndepărtăm tumora, ori tumora ne va ucide”, a declarat el la o ceremonie din São Paulo.

El a semnat decrete care le interzic și care intră în vigoare imediat, dar care trebuie apoi aprobate de Parlament pentru a deveni lege.

Ar urma să intre în vigoare la începutul lunii viitoare

„Începând cu 6 octombrie, nu vor mai exista site-uri web, nu vor mai exista aplicații și nu vor mai exista sponsorizări legale pentru pariuri sportive în țară”, a declarat ministrul Economiei, Dario Durigan.

Potrivit sursei citate, 13 din cele 20 de cluburi din prima divizie au site-uri de pariuri ca sponsor principal al tricourilor.

Neymar și Vinicius Junior sunt cele mai recunoscute fețe din Brazilia pentru reclamele acestor companii de pariuri. Mai multe cluburi au denunțat interdicția, argumentând că sponsorizarea din partea companiilor de pariuri este esențială pentru finanțele lor.

Bilanț îngrijorător cu privire la datoriile brazilienilor

Opt din zece familii braziliene se confruntă cu o formă de datorie, conform datelor publicate în august de Confederația Națională a Comerțului. Jocurile de noroc au absorbit peste 10 miliarde de euro din veniturile gospodăriilor până în 2025, potrivit unui studiu comun realizat de statele braziliene.

Autorizate în Brazilia în 2018, sub președinția lui Michel Temer, pariurile online au fost reglementate la sfârșitul anului 2023 de guvernul Lula. Pentru a funcționa legal, platformele trebuiau să respecte o serie de reguli și să plătească impozite, ceea ce nu era cazul anterior.

Mai multe asociații legate de acest sector au declarat că această interdicție nu va „proteja în niciun fel societatea”. Ele au argumentat că pariorii vor „migra” către site-uri clandestine, care funcționează fără nicio reglementare.

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