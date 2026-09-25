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Scandalul Cambridge Analytica continuă. Noua decizie a juriului privind utilizatorii induși în eroare

Un juriu din New Mexico a decis vineri că Facebook este responsabil pentru inducerea în eroare a utilizatorilor cu privire la protecția datelor personale pe platforma de socializare.
Scandalul Cambridge Analytica continuă. Noua decizie a juriului privind utilizatorii induși în eroare
Sursa foto: X @MaxMpho
Alexandra-Valentina Dumitru
25 sept. 2026, 22:36, Știri externe
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Judecătorul urmează să stabilească suma pe care compania va trebui să o plătească, potrivit CBS News. Avocații care reprezintă statul au cerut amenda maximă de 5.000 de dolari pentru fiecare încălcare.

Procesul, care a durat două săptămâni și s-a desfășurat la Santa Fe, s-a concentrat pe acuzațiile potrivit cărora Facebook a indus utilizatorii în eroare în legătură cu o breșă de securitate a datelor provenită de la un test de personalitate realizat de o terță parte.

Testul a colectat date de la aproximativ 87 de milioane de profiluri și le-a vândut companiei de consultanță politică Cambridge Analytica, care le-a folosit pentru a genera reclame direcționate. Printre clienții companiei, care între timp și-a încetat activitatea, s-a numărat și campania lui Donald Trump din 2016.

Peste două milioane de încălcări

Jurații au dat dreptate procurorilor, stabilind că eșecul Facebook de a proteja datele utilizatorilor a afectat întreaga populație a statului New Mexico, de peste două milioane de persoane.

De asemenea, jurații au stabilit că Facebook a indus publicul în eroare cu privire la investigațiile privind brokerii de date după scandalul Cambridge Analytica și au considerat compania responsabilă pentru peste două milioane de încălcări.

Facebook contestă verdictul

În pledoariile finale, avocații Facebook au susținut că dovezile prezentate de stat erau depășite și că, deși New Mexico a avut la dispoziție cinci ani pentru a strânge probe, autoritățile nu au găsit mai mult de un alt caz de breșă de securitate a datelor.

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat pentru CBS News că societatea nu este de acord cu verdictul juriului și că va continua să se apere „împotriva eforturilor de a denatura” situația.

Compania a mai susținut că problemele legate de libertatea de exprimare au avut un rol important în proces.

„Avem dreptul garantat de Primul Amendament de a administra aceste platforme în modul în care considerăm că servește cel mai bine interesele comunității noastre”, a declarat purtătorul de cuvânt. „Asta înseamnă să acordăm prioritate libertății de exprimare, să protejăm informațiile utilizatorilor și să le oferim control asupra datelor lor”.

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