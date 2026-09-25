Putin afirmă că toate propunerile de pace privind Ucraina sunt luate în considerare, dar Rusia trebuie să-și vadă interesele

Adresându-se jurnaliștilor ruși, Putin a mai spus că Moscova era pregătită să reia negocierile cu Kievul după alegerile parlamentare ruse de săptămâna trecută, dar că Ucraina a lansat atacuri asupra Rusiei și a lovit secții de votare, scrie Reuters.

Președintele rus a afirmat că Ucraina a fost cea care a lansat atacuri provocatoare și că acum va trebui să suporte consecințele unui răspuns ferm.

„Ei sunt cei care au început. Peste tot, pe toate fronturile. Sunt acestea niște jucării, o joacă de copii?”, le-a spus Putin reporterilor.

„Prin urmare, trebuie să simtă loviturile de ripostă ale Rusiei și să înțeleagă că nicio acțiune provocatoare, nicio încercare de a tensiona situația pentru a obține un rezultat nu vor funcționa. Nu fac decât să-și înrăutățească propria situație”.

El a precizat că aceste acțiuni se află în spatele apelurilor Ucrainei pentru o încetare a focului și reluarea discuțiilor.

„Toate sunt pe masă. Totul este posibil”, a spus el. „Dar, după tot ce au făcut, va trebui să ne gândim cu atenție la ce trebuie să facem ca răspuns”.