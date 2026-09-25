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Putin afirmă că toate propunerile de pace privind Ucraina sunt luate în considerare, dar Rusia trebuie să-și vadă interesele

Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că toate propunerile pentru o soluționare a conflictului care durează de patru ani și jumătate cu Ucraina rămân pe masă, însă Moscova trebuie în continuare să evalueze care este interesul său major, au relatat agențiile de presă ruse.
Putin afirmă că toate propunerile de pace privind Ucraina sunt luate în considerare, dar Rusia trebuie să-și vadă interesele
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Laura Buciu
25 sept. 2026, 22:52, Știri externe
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Adresându-se jurnaliștilor ruși, Putin a mai spus că Moscova era pregătită să reia negocierile cu Kievul după alegerile parlamentare ruse de săptămâna trecută, dar că Ucraina a lansat atacuri asupra Rusiei și a lovit secții de votare, scrie Reuters.

Președintele rus a afirmat că Ucraina a fost cea care a lansat atacuri provocatoare și că acum va trebui să suporte consecințele unui răspuns ferm.

„Ei sunt cei care au început. Peste tot, pe toate fronturile. Sunt acestea niște jucării, o joacă de copii?”, le-a spus Putin reporterilor.

„Prin urmare, trebuie să simtă loviturile de ripostă ale Rusiei și să înțeleagă că nicio acțiune provocatoare, nicio încercare de a tensiona situația pentru a obține un rezultat nu vor funcționa. Nu fac decât să-și înrăutățească propria situație”.

El a precizat că aceste acțiuni se află în spatele apelurilor Ucrainei pentru o încetare a focului și reluarea discuțiilor.

„Toate sunt pe masă. Totul este posibil”, a spus el. „Dar, după tot ce au făcut, va trebui să ne gândim cu atenție la ce trebuie să facem ca răspuns”.

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