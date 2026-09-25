Zelenski afirmă că Rusia și-a extins atacurile asupra centrelor de date din Ucraina

Zelenski susține că Kremlinul încearcă să provoace perturbări maxime cetățenilor obișnuiți.

„Toate acestea afectează capacitatea oamenilor de a rămâne conectați, de a studia, de a munci” a spus președintele Ucrainei, potrivit BBC.

Patru persoane ucise după ce o dronă a lovit un centru de afaceri din Kiev

Vineri, o dronă rusească a lovit un centru de afaceri din capitala Kiev. În urma impactului, au fost ucise patru persoane și a fost avariat un centru de date.

Un alt atac a ucis un băiat de 14 ani. Ministerul de Externe din Israel a declarat că adolescentul era cetățean israelian.

Rusia a confirmat că a vizat un centru de date, spunând că acesta era folosit de serviciile secrete militare ucrainene.

Aproximativ 100.000 de gospodării din Kiev și regiune au suferit pene de internet miercuri din cauza grevelor. Unele firme transferă deja date de pe servere defecte din străinătate.

În orașul Lutsk, situat în nord-vestul țării, panourile electronice de informații din stațiile de transport public nu funcționau vineri, au declarat oficialii. Consiliul local a declarat că acest lucru se datorează „pagubelor cauzate de un atac rusesc asupra centrelor de date din Kiev”.

„Toată viața obișnuită este pur și simplu o țintă”

Vineri, Volodimir Zelenski a scris pe rețelele de socializare că „rușii își extind constant operațiunea de escaladare: companii americane și de altă natură, centre de date, furnizori de internet – pentru Rusia, toată viața obișnuită este pur și simplu o țintă”.

„Este important ca lumea să reacționeze la toate acestea și ca Rusia să simtă reacția la teroarea sa”, a adăugat el.

Miercuri, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a declarat că Rusia încearcă să perturbe fluxul de „informații care salvează vieți” prin atacarea centrelor de date.

„Alertele rapide privind amenințările cu rachete și drone sunt esențiale – ele salvează vieți. Aceasta este o infrastructură civilă critică… Nu este o țintă militară. Este esențială pentru menținerea funcționării vieții de zi cu zi”, a spus acesta.

Ar putea avea loc perturbări locale din cauza atacurilor Rusiei

Principalul consilier al lui Zelenski pe probleme de tehnologii de apărare a recunoscut joi că „ar putea exista perturbări locale” în urma atacurilor rusești. De asemenea, a transmis că prețul serviciilor de internet ar putea crește pentru a acoperi costurile reparațiilor.

În ultimele săptămâni, Moscova și-a intensificat, de asemenea, atacurile asupra infrastructurii energetice și feroviare a Ucrainei. În acest mod, încearcă să provoace pagube maxime pe măsură ce se apropie iarna, potrivit sursei citate.