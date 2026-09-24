Finlanda și Ucraina încheie un acord major privind dronele, după criticile lui Stubb la ONU privind ofensiva Rusiei

Finlanda și Ucraina au încheiat un nou parteneriat important în domeniul apărării, la New York, la câteva ore după ce președintele finlandez Alexander Stubb a cerut Rusiei, într-un discurs susținut miercuri, în Consiliul de Securitate al ONU, să pună capăt a ceea ce a descris drept o „risipă de vieți” în război.
Potrivit președintelui finlandez, forțele rusești au ocupat aproximativ 900 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean în acest an, iar Ucraina a recuperat aproximativ 800 de kilometri pătrați, scrie Kyiv Post.
„Așadar, linia frontului practic nu se mișcă”, a spus Stubb.
Acesta a mai avertizat că, dacă Moscova va continua în același ritm în încercarea de a cuceri restul regiunii Donbas, „va dura ani de zile”.
Președintele finlandez a precizat și că aproximativ 25.000 de soldați își pierd viața în fiecare lună, în timp ce luptele au loc pe o linie a frontului care s-a modificat foarte puțin.
El a comparat acest bilanț al morților din Ucraina cu cel al războiului sovietic din Afganistan, care a durat un deceniu și care, potrivit cifrei citate de el, s-a soldat cu aproximativ 18.000 de decese.
„În opinia mea, aceasta este o risipă de vieți. Prin urmare, continuarea acestui război este o situație în care ambele părți pierd. Nu există o soluție militară pentru acest conflict. Cineva trebuie să-i spună, evident, agresorului că această problemă nu va avea o soluție militară.”, a spus Stubb.
Anumite porțiuni ale câmpului de luptă au fost de descrise de Alexander Stubb drept „zone ale morții” cu o lățime de aproximativ 20 de kilometri, în care trupele abia se pot mișca fără a fi detectate.
„Vedem vehicule fără pilot, vedem zone ale morții de aproximativ 20 de kilometri în care nu poți pătrunde, deoarece, cu o certitudine de 95%, vei fi anihilat”, a declarat Stubb.
La câteva ore după declarațiile sale din Consiliul de Securitate, Stubb a semnat, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, un nou acord privind dronele.
Este al unsprezecelea acord încheiat de Kiev în cadrul acestui format.
Acordul este mai mult decât un simplu contract pentru achiziția de echipamente militare. Potrivit președinției finlandeze, acesta prevede transferuri de tehnologie, cunoștințe și expertiză, proiecte industriale comune, inclusiv pentru dezvoltarea de drone.
„Nu este vorba doar despre un contract sau un acord privind vânzarea și achiziția de drone. Este vorba despre securitate – securitatea noastră comună și despre producția în comun.”, a declarat Volodimir Zelenski.