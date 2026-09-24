Finlanda și Ucraina încheie un acord major privind dronele, după criticile lui Stubb la ONU privind ofensiva Rusiei

Finlanda și Ucraina au încheiat un nou parteneriat important în domeniul apărării, la New York, la câteva ore după ce președintele finlandez Alexander Stubb a cerut Rusiei, într-un discurs susținut miercuri, în Consiliul de Securitate al ONU, să pună capăt a ceea ce a descris drept o „risipă de vieți” în război.

Potrivit președintelui finlandez, forțele rusești au ocupat aproximativ 900 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean în acest an, iar Ucraina a recuperat aproximativ 800 de kilometri pătrați, scrie Kyiv Post.

„Așadar, linia frontului practic nu se mișcă”, a spus Stubb.

Acesta a mai avertizat că, dacă Moscova va continua în același ritm în încercarea de a cuceri restul regiunii Donbas, „va dura ani de zile”.

Președintele finlandez a precizat și că aproximativ 25.000 de soldați își pierd viața în fiecare lună, în timp ce luptele au loc pe o linie a frontului care s-a modificat foarte puțin.

El a comparat acest bilanț al morților din Ucraina cu cel al războiului sovietic din Afganistan, care a durat un deceniu și care, potrivit cifrei citate de el, s-a soldat cu aproximativ 18.000 de decese.

„În opinia mea, aceasta este o risipă de vieți. Prin urmare, continuarea acestui război este o situație în care ambele părți pierd. Nu există o soluție militară pentru acest conflict. Cineva trebuie să-i spună, evident, agresorului că această problemă nu va avea o soluție militară.”, a spus Stubb.