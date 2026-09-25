Rusia ar putea ataca un stat NATO în următoarele luni, avertizează serviciile daneze de informații

Potrivit unei noi evaluări a amenințărilor, Moscova ar putea recurge inclusiv la lovituri cu rachete și drone asupra unor infrastructuri NATO care sprijină Ucraina.

Șeful serviciului danez de informații pentru apărare, Thomas Ahrenkiel, a declarat că Rusia ar putea desfășura un număr limitat de militari într-o zonă de frontieră a unui stat NATO, inclusiv sub pretextul protejării minorităților ruse.

„Scopul nu este preluarea țării, ci divizarea NATO”, a afirmat Ahrenkiel.

Ce avertisment au transmis serviciile daneze de informații

Statele membre NATO care au frontieră cu Rusia sunt Finlanda, Norvegia, Estonia, Letonia, Lituania și Polonia.

Serviciul danez de informații estimează, de asemenea, că Moscova își va intensifica în următoarele luni acțiunile de război hibrid împotriva Occidentului. Evaluarea indică posibilitatea unor atacuri mai frecvente și cu consecințe mai grave pentru statele vizate, scrie Sky News.

Avertismentul vine într-un context în care mai multe incidente recente din Europa au fost asociate de autorități cu activități de sabotaj sau alte operațiuni atribuite Rusiei.

În Polonia, vicepremierul și ministrul pentru digitalizare, Krzysztof Gawkowski, a declarat că incendiul izbucnit miercuri seară la o stație Starlink, care a afectat sistemul de alimentare și generatorul de rezervă, ar fi fost un act de sabotaj destinat perturbării serviciilor de internet, inclusiv a celor utilizate de armata ucraineană.

Noi incidente ridică nivelul de alertă

Comandantul suprem al forțelor aliate NATO în Europa, generalul american Alexus Grynkewich, a calificat drept îngrijorătoare o serie de incidente recente, printre care o tentativă de atac cu dronă la aeroportul Leipzig/Halle din Germania și un incident în care o navă rusească ar fi lansat rachete de semnalizare în direcția unui elicopter militar danez.

Grynkewich a precizat că NATO își intensifică schimbul de informații ca răspuns la valul de incidente și operațiuni de sabotaj suspectate că ar avea legătură cu Rusia.

Totodată, el a transmis că alianța trebuie să rămână „calmă și încrezătoare” în capacitatea sa de a face față amenințărilor.

Agenția daneză pentru reziliență a avertizat, la rândul său, că Rusia ar putea încerca să desfășoare atacuri cibernetice împotriva Danemarcei și a ridicat nivelul de amenințare.

Moscova respinge evaluarea daneză

Rusia a negat în mod repetat implicarea în acțiuni de război hibrid și operațiuni de sabotaj în statele NATO și a respins acuzațiile privind pregătirea unei confruntări.

Ambasada Rusiei la Copenhaga a respins joi evaluarea serviciilor daneze potrivit căreia există un risc crescut ca Moscova să lanseze un atac militar limitat împotriva unuia sau mai multor state NATO de la granița Rusiei.

Reprezentanții ambasadei au susținut că evaluarea nu este fundamentată pe dovezi credibile și au acuzat statele occidentale, în special Danemarca, că amplifică tensiunile legate de războiul din Ucraina.

Serviciul danez de informații a descris un eventual atac militar limitat drept o „mișcare disperată” din partea Rusiei și a avertizat că acesta, asemenea intensificării operațiunilor hibride, ar putea avea loc în următoarele luni.