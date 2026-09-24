Generalul NATO Alexus Grynkewich, avertisment pentru Putin privind un atac asupra Alianței: „Mai bine să nu încerce sub comanda mea”

Militarul consideră un asemenea scenariu improbabil, dar spune că nu poate fi exclus, iar mesajul său pentru Vladimir Putin este tranșant: „Mai bine să nu încerce sub comanda mea”, potrivit Reuters.

NATO intensifică schimbul de informații între aliați în urma unei serii de acte de sabotaj și incidente atribuite aparent Rusiei, însă Alianța dispune de mijloacele necesare pentru gestionarea amenințărilor venite dinspre Moscova, a declarat Grynkewich.

Generalul american a făcut afirmațiile după ce serviciul de informații al apărării din Danemarca a avertizat că Rusia ar putea intensifica în lunile următoare ceea ce autoritățile occidentale descriu drept un război hibrid împotriva Occidentului. Serviciul danez a indicat și existența unui risc „scăzut, dar în creștere” ca Moscova să lanseze un atac militar limitat împotriva unuia sau mai multor state NATO aflate la granița cu Rusia.

Generalul NATO: „Ar trebui să fim calmi și încrezători”

Printre incidentele recente menționate de Grynkewich se numără o tentativă de atac cu dronă la aeroportul Leipzig/Halle din Germania și cazul unei nave rusești care ar fi lansat rachete de semnalizare în direcția unui elicopter militar danez.

„Este îngrijorător”, a spus generalul, care a adăugat însă că statele membre NATO nu ar trebui să reacționeze cu panică.

„Dar ar trebui să fim calmi și încrezători că noi, ca Alianță, cea mai puternică alianță din istorie, avem instrumentele de care avem nevoie și mecanismele de care avem nevoie pentru a gestiona riscul”, a declarat Grynkewich.

Rusia a negat în mod repetat că ar fi implicată în acțiuni de război hibrid sau sabotaj în țările NATO și că ar pregăti o confruntare cu Alianța.

„Mai bine să nu încerce sub comanda mea”

Întrebat direct despre riscul unui atac rusesc limitat asupra teritoriului NATO, Grynkewich a spus că un asemenea scenariu este „improbabil, dar este ceva ce nu putem exclude”.

Comandantul NATO a respins și ipoteza potrivit căreia Vladimir Putin ar putea considera actualul context drept o oportunitate pentru a lovi Alianța, în condițiile în care Statele Unite și-au consumat o parte importantă din stocul global de rachete de mare precizie și rază lungă în războiul cu Iranul.

„Categoric nu. Mai bine să nu încerce sub comanda mea”, a declarat generalul american.

Grynkewich a subliniat că NATO este pregătită să apere întregul teritoriu al statelor membre și că dispune de autoritatea necesară pentru a acționa în cazul apariției unor amenințări.

„Dacă trecem de la faza în care ne aflăm și începem să vedem amenințări emergente, sunt încrezător că am acum autoritatea de care am nevoie pentru a lua măsuri pentru a descuraja orice agresiune împotriva Alianței”, a afirmat comandantul suprem al forțelor aliate în Europa.

Europenii preiau un rol mai mare în NATO

Declarațiile vin într-o perioadă în care structura de comandă a NATO trece prin schimbări, iar statele europene își asumă responsabilități mai mari.

Comandamentul NATO de la Norfolk, responsabil de operațiunile din Arctica și nordul Europei, precum și de protejarea rutelor transatlantice de reaprovizionare, trece sub conducerea unui general britanic. Un european urmează să preia și conducerea Comandamentului Forțelor Întrunite de la Napoli.

Pe fondul preocupărilor europene privind revizuirea prezenței militare americane pe continent, Grynkewich a afirmat că Washingtonul va continua să furnizeze NATO capabilități esențiale, chiar dacă acestea vor fi mai limitate pe măsură ce europenii își asumă un rol mai important.

Generalul a precizat că nu există încă o decizie prestabilită privind numărul militarilor americani care vor rămâne în Europa sau capabilitățile care ar putea fi relocate. În prezent, aproximativ 80.000 de militari americani sunt desfășurați pe continent.