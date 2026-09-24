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Zeci de delegați au părăsit sala în timpul discursului lui Netanyahu la ONU. Premierul israelian i-a numit „lași morali”

Zeci de diplomați și delegați au părăsit joi sala Adunării Generale a ONU în momentul în care premierul israelian Benjamin Netanyahu a urcat la tribună, discursul acestuia fiind însoțit de aplauze, huiduieli și un protest colectiv.
Zeci de delegați au părăsit sala în timpul discursului lui Netanyahu la ONU. Premierul israelian i-a numit „lași morali”
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
24 sept. 2026, 22:43, Știri externe
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Liderul israelian i-a numit „lași morali” pe cei care au plecat și a afirmat că decizia de a ataca Iranul a fost „una dintre cele mai ușoare” pe care le-a luat, relatează The Independent.

O mare parte dintre locurile din sala Adunării Generale au rămas goale după plecarea delegaților, iar președintele Adunării Generale, Khalilur Rahman, a cerut în repetate rânduri restabilirea ordinii.

Misiunea palestiniană la ONU îndemnase anterior delegațiile să părăsească sala în timpul discursului premierului israelian.

Netanyahu, către cei care plecau: „Dacă mai sunt lași morali în sală, vă rog să plecați acum”

Netanyahu a reacționat direct la protestul delegaților.

„Dacă mai sunt alți lași morali care nu au părăsit încă sala, vă rog să o faceți acum”, a declarat premierul israelian de la tribuna ONU.

El și-a continuat discursul prezentând atacul Hamas din 7 octombrie 2023 și susținând că Israelul nu are altă opțiune decât să continue lupta.

„Vom câștiga, nu avem altă opțiune”, a afirmat Netanyahu.

Atacarea Iranului, „una dintre cele mai ușoare decizii”

Premierul israelian a abordat și conflictul cu Iranul, afirmând că hotărârea de a ordona atacul a fost una dintre deciziile pe care le-a luat cel mai ușor.

„A fost una dintre cele mai ușoare decizii pe care a trebuit vreodată să le iau”, a spus Netanyahu.

Liderul israelian a susținut că, prin acțiunile sale militare, Israelul apără inclusiv state ai căror reprezentanți au părăsit sala.

„Apărându-se, Israelul apără, de asemenea, multe dintre țările ai căror delegați tocmai au părăsit această sală”, a afirmat Netanyahu.

El a susținut, de asemenea, că mai mulți lideri străini ar fi mulțumit în privat Israelului pentru loviturile asupra programului nuclear iranian.

Netanyahu respinge acuzațiile de genocid

În discursul său, Netanyahu a respins acuzațiile de genocid în Fâșia Gaza, calificându-le drept „cea mai mare minciună a secolului”.

Potrivit sursei citate, în același timp, o comisie de anchetă a ONU afirmase în iunie că Israelul a vizat în mod deliberat și intenționat copii palestinieni în timpul campaniei militare din Gaza și a concluzionat că au fost comise genocid, crime împotriva umanității și crime de război.

Anterior, președintele palestinian Mahmoud Abbas afirmase, într-o intervenție video, că populația din Gaza se confruntă cu un „război genocidar care a creat o catastrofă umanitară fără precedent” și că palestinienii traversează cea mai periculoasă perioadă din istoria lor.

Netanyahu: „Nu avem un partener mai important decât președintele Trump”

Premierul israelian l-a elogiat și pe președintele american Donald Trump în intervenția sa de la New York.

„Nu avem un partener mai important decât președintele Trump”, a declarat Netanyahu.

Discursul liderului israelian s-a desfășurat astfel într-o atmosferă puternic tensionată, pe fondul războiului cu Iranul, al situației din Gaza și al criticilor internaționale privind operațiunile militare israeliene.

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