Benjamin Netanyahu, așteptat să-l atace pe Zohran Mamdani, într-un discurs la ONU cu caracter de „campanie electorală”

Se așteaptă ca premierul israelian Benjamin Netanyahu să profite de discursul său de joi de la ONU pentru a-l critica pe primarul New York-ului, Zohran Mamdani, din cauza faptului că l-a numit criminal de război, potrivit Reuters.

Disputa dintre cei doi are loc cu puțin timp înaintea alegerilor din Israel și pe fondul criticilor care se înmulțesc tot mai mult la adresa guvernului Netanyahu.

Adresându-se lui Mamdani într-o declarație video din această săptămână, Netanyahu a spus că se va duce la New York „pentru a spune adevărul despre soldații noștri eroici” și „pentru a spune adevărul despre tine”. El l-a acuzat pe nedrept pe Mamdani că susține militanții Hamas.

Zohran Mamdani a candidat la primărie cu promisiunea că va dispune arestarea lui Netanyahu pentru presupuse crime de război dacă acesta va vizita New York-ul, deși ulterior a constatat că nu are autoritatea legală pentru a face acest lucru.

În această săptămână, Zohran Mamdani a venit cu cuvinte grele la adresa lui Netanyahu, pe care l-a descris drept „arhitectul unui genocid oribil împotriva palestinienilor”.

În tot acest timp, Netanyahu a respins acuzațiile de crime de război. Vizita de joi este prima sa deplasare la New York de când Zohran Mamdani a preluat funcția, în luna ianuarie.

Israelienii care se opun guvernului de dreapta condus de Netanyahu au anunțat, de asemenea, proteste de amploare la New York.

Sondajele de opinie arată că alegerile generale din Israel, programate peste aproximativ cinci săptămâni, ar putea pune capăt perioadei îndelungate în care Netanyahu s-a aflat la putere.

Disputa aceasta are loc în ciuda criticilor tot mai numeroase față de războiul Israelului din Gaza, în absența unei întâlniri planificate cu președintele american Donald Trump.

„Nu se adresează propriu-zis ONU, ci publicului israelian”, a declarat fostul ambasador israelian Michael Oren, care se așteaptă ca discursul lui Netanyahu să semene cu un „discurs de campanie electorală”.

Benjamin Netanyahu face o vizită neobișnuit de scurtă în SUA pentru discursul de la ONU. El este așteptat să ajungă joi dimineață la New York și să plece înapoi în Israel în aceeași zi, imediat după discursul programat pentru după-amiază.

În cadrul deplasării sale, nu este însă așteptată o întâlnire între Benjamin Netanyahu și Trump.

Cei doi au lansat împreună un război împotriva Iranului pe 28 februarie, dar ulterior au intrat în conflict după ce SUA și Iranul au convenit asupra unui armistițiu temporar, măsură căreia Netanyahu i s-a opus.