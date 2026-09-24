„Sultan de carton”: Ministrul israelian al Apărării îl atacă dur pe Erdogan după discursul de la ONU

Israel Katz l-a criticat dur pe Recep Tayyip Erdogan, după discursul președintelui turc la Adunarea Generală a ONU de la New York.

„Erdogan este un sultan de carton, puternic în discursurile de instigare antisemită, dar slab în fapte”, a transmis Katz, în mesajul publicat pe X, citat de The Jerusalem Post.

Sultan de carton cu vise otomane

Ministrul israelian l-a acuzat și de susținerea grupării militante Hamas și de încercare de a reface Imperiul Otoman.

„Omul care îi îmbrățișează și îi finanțează pe criminalii și violatorii din Hamas acuză Israelul că acționează în legitimă apărare împotriva unei organizații teroriste. Erdogan știe să țină discursuri și să viseze la refacerea Imperiului Otoman, dar, când vine momentul să acționeze, se dovedește a fi un sultan de carton”, a susținut Katz.

Katz a ironizat angajamentele externe ale liderului turc, susținând că, deși acesta a semnat „Acordul de la Mecca”, un format de apărare care reunește Turcia, Arabia Saudită și Pakistan, nu a intervenit în conflictul dintre Riad și rebelii houthi din Yemen.

„Până în ziua de azi, el nu a ripostat la rachetele lansate de Iran asupra teritoriului turc și a semnat un „Acord de la Mecca” pentru a apăra Arabia Saudită, însă, atunci când rebelii Houthi lansează rachete spre orașul Mecca și i se cere să-și onoreze angajamentul, el pur și simplu dispare”, a notat oficialul israelian.

Erdogan la ONU: Gaza, „cel mai inuman lagăr de concentrare”

Schimbul dur de replici a fost declanșat de discursul susținut de Erdogan în fața Adunării Generale a ONU, unde a afirmat că organizația a devenit incapabilă să își îndeplinească misiunea de menținere a păcii și a cerut reformarea Consiliului de Securitate.

În același discurs, liderul de la Ankara a condamnat ferm situația din Gaza, susținând că nicio persoană cu simțul dreptății și al compasiunii nu poate închide ochii la cele întâmplate.

Erdogan a descris Fâșia Gaza drept „cel mai inuman și rușinos lagăr de concentrare al timpurilor noastre”.

Președintele turc a cerut statelor lumii să recunoască Palestina și să sporească presiunea internațională asupra Israelului pentru a pune capăt războiului.