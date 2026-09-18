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Turcia propune un acord între Rusia și Ucraina privind securitatea transporturilor de cereale în Marea Neagră

Turcia a transmis Rusiei și Ucrainei un proiect de propunere menit să asigure protecția navigației civile în Marea Neagră, pe fondul intensificării atacurilor asupra navelor comerciale.
Turcia propune un acord între Rusia și Ucraina privind securitatea transporturilor de cereale în Marea Neagră
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
18 sept. 2026, 04:34, Știri externe
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Turcia a transmis Rusiei și Ucrainei un proiect de propunere menit să pună capăt atacurilor asupra navelor civile din Marea Neagră, a declarat, joi, un diplomat turc pentru AFP, citată de KyivPost.

Ankara a început demersul după ce Rusia a intensificat, spre sfârșitul verii, atacurile asupra navelor comerciale din regiune. De la sfârșitul lunii iunie, cel puțin 25 de nave aflate în proprietatea Turciei au fost lovite.

„Am transmis un text al unui memorandum, un proiect de text, părților ruse și ucrainene pentru a găsi o soluție la aceste atacuri care au loc în Marea Neagră”, a declarat diplomatul.

Propunerea se inspiră parțial din Inițiativa privind cerealele din Marea Neagră, un acord încheiat în timpul războiului, mediat de Turcia și Organizația Națiunilor Unite în 2022, care a permis exporturilor agricole ucrainene să treacă prin Marea Neagră. Rusia s-a retras din acord în iulie 2023.

În urma intensificării atacurilor rusești pe mare asupra exporturilor de cereale ucrainene, Turcia a fost afectată de criza cerealelor. La începutul lunii septembrie, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a declarat: „Trebuie să rezolvăm această problemă”, referindu-se la atacurile Rusiei asupra navelor de transport ucrainene.

„Siguranța tuturor transporturilor maritime civile din Marea Neagră este importantă pentru noi. Confruntările dintre părți nu ar trebui să se agraveze până la un punct în care să pună în pericol siguranța civililor și a activităților comerciale”, a declarat Erdoğan atunci.

Atunci, viceministrul de Externe de la Moscova, Alexander Grushko a precizat că nu vede „niciun motiv pentru reluarea acordului privind cerealele din Marea Neagră”. 

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