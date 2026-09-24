Prima pagină » Știri externe » O țară din apropierea României pregătește planuri de evacuare pe fondul amenințării rusești tot mai mari

O țară din apropierea României pregătește planuri de evacuare pe fondul amenințării rusești tot mai mari

Guvernul Poloniei pregătește planuri de evacuare în contextul preocupărilor privind evoluția războiului din Ucraina și posibilitatea ca o eventuală victorie a Rusiei să încurajeze Moscova să-și extindă ambițiile militare către vestul Europei.
O țară din apropierea României pregătește planuri de evacuare pe fondul amenințării rusești tot mai mari
Sursa foto: Pexels
Andrei Rachieru
24 sept. 2026, 12:44, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwiński, a declarat joi, pentru cotidianul Rzeczpospolita, că o înfrângere a Ucrainei ar reprezenta un „scenariu negru pentru întreaga Europă”.

Oficialul a subliniat însă că Polonia trebuie să fie pregătită pentru toate eventualitățile.

Polonia pregătește planuri de evacuare în cazul unui atac

Kierwiński a precizat că autoritățile locale ar trebui să dispună de planuri de evacuare în eventualitatea unui atac. Potrivit ministrului, astfel de planuri de intervenție au fost deja elaborate și la nivel național.

Eficiența măsurilor de urgență va depinde însă, potrivit lui Kierwiński, de „forța întregului sistem de apărare și de răspuns la situații de urgență”.

Declarațiile ministrului vin pe fondul preocupărilor crescute privind securitatea Poloniei, țară membră NATO și vecină cu Ucraina. Varșovia consideră că evoluția conflictului de la granița sa estică poate avea implicații directe asupra securității naționale.

Polonia se teme de provocări repetate la graniță

Ministrul de Interne a avertizat și asupra posibilității ca Polonia să fie ținta unor provocări repetate în apropierea frontierei.

Kierwiński a spus că autoritățile se așteaptă la eventuale tentative de desfășurare a unor atacuri în apropierea graniței poloneze și chiar la pătrunderea unor aeronave rusești în spațiul aerian al Poloniei, incidente care ar putea fi ulterior prezentate drept „accidentale”.

Oficialul nu a indicat un calendar pentru astfel de eventuale incidente, dar a subliniat necesitatea pregătirii instituțiilor și a populației pentru mai multe scenarii.

Polonia modernizează sistemul de alertare

În paralel cu pregătirea planurilor de evacuare, autoritățile poloneze lucrează la modernizarea sistemului de alertare al Centrului Guvernamental de Securitate (RCB).

Ministrul de Interne a anunțat, de asemenea, dezvoltarea unei aplicații pentru smartphone destinată alertelor de securitate. Sistemele existente de avertizare urmează să fie integrate pentru a îmbunătăți comunicarea cu populația în cazul unor situații de urgență.

Măsurile sunt prezentate de guvernul polonez ca parte a pregătirii pentru eventuale situații de criză și a consolidării capacității de răspuns a autorităților.

Recomandarea video

George Simion, promovat de propaganda rusă după ce a acuzat o presupusă dictatură în România ca urmare a reținerii lui Călin Georgescu
G4Media
Locul din România care l-a impresionat pe David Popovici în vacanță: „Căutați-l, e extraordinar!”
GSP.ro
Mugur Mihăescu, caracterizarea personajelor din prima linie a politicii românești. „Bolojan e flexibil ca un stâlp de telegraf”. Ce spune despre Grindeanu, Mureșan sau Fritz
Gandul
Cine este tatăl Valentinei, tânăra găsită fără suflare în Olt, și cu ce se ocupă. Este foarte cunoscut în Filiași
Cancan
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Prosport
Controverse în jurul proiectului minier de exploatare a magneziului din Mărginimea Sibiului. Investiția de 400 de milioane de euro, primită cu proteste
Libertatea
Data la care se plătesc pensiile în octombrie 2026. Când ajung banii prin Poșta Română și pe card
CSID
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia