O țară din apropierea României pregătește planuri de evacuare pe fondul amenințării rusești tot mai mari

Ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwiński, a declarat joi, pentru cotidianul Rzeczpospolita, că o înfrângere a Ucrainei ar reprezenta un „scenariu negru pentru întreaga Europă”.

Oficialul a subliniat însă că Polonia trebuie să fie pregătită pentru toate eventualitățile.

Polonia pregătește planuri de evacuare în cazul unui atac

Kierwiński a precizat că autoritățile locale ar trebui să dispună de planuri de evacuare în eventualitatea unui atac. Potrivit ministrului, astfel de planuri de intervenție au fost deja elaborate și la nivel național.

Eficiența măsurilor de urgență va depinde însă, potrivit lui Kierwiński, de „forța întregului sistem de apărare și de răspuns la situații de urgență”.

Declarațiile ministrului vin pe fondul preocupărilor crescute privind securitatea Poloniei, țară membră NATO și vecină cu Ucraina. Varșovia consideră că evoluția conflictului de la granița sa estică poate avea implicații directe asupra securității naționale.

Polonia se teme de provocări repetate la graniță

Ministrul de Interne a avertizat și asupra posibilității ca Polonia să fie ținta unor provocări repetate în apropierea frontierei.

Kierwiński a spus că autoritățile se așteaptă la eventuale tentative de desfășurare a unor atacuri în apropierea graniței poloneze și chiar la pătrunderea unor aeronave rusești în spațiul aerian al Poloniei, incidente care ar putea fi ulterior prezentate drept „accidentale”.

Oficialul nu a indicat un calendar pentru astfel de eventuale incidente, dar a subliniat necesitatea pregătirii instituțiilor și a populației pentru mai multe scenarii.

Polonia modernizează sistemul de alertare

În paralel cu pregătirea planurilor de evacuare, autoritățile poloneze lucrează la modernizarea sistemului de alertare al Centrului Guvernamental de Securitate (RCB).

Ministrul de Interne a anunțat, de asemenea, dezvoltarea unei aplicații pentru smartphone destinată alertelor de securitate. Sistemele existente de avertizare urmează să fie integrate pentru a îmbunătăți comunicarea cu populația în cazul unor situații de urgență.

Măsurile sunt prezentate de guvernul polonez ca parte a pregătirii pentru eventuale situații de criză și a consolidării capacității de răspuns a autorităților.