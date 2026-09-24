Premierul spaniol Pedro Sánchez, la Adunarea Generală a ONU: Spania nu va transforma migrantul în dușman

Referindu-se la situația din Ceuta, unde la sfârșitul lunii iulie a avut loc o intrare masivă de migranți proveniți din Maroc, Sánchez a respins ideea ca autoritățile să răspundă crizei prin renunțarea la statul de drept.

„În momente ca acestea, tentația este să alegi scurtătura, să cedezi fricii, să transformi migrantul în dușman și să încalci legea. Spania nu o va face și nici Ceuta”, a declarat premierul.

El a spus că locuitorii orașului demonstrează că o asemenea criză poate fi gestionată cu „decență”, prin respectarea legii și a drepturilor omului.

De asemenea, a mai declarat că Spania va ieși din această situație mai puternică tocmai pentru că „nu alege calea cea mai ușoară”, ci pe cea pe care o consideră mai justă.

În discursul său, Sánchez nu a menționat nominal Marocul, deși fluxul de migranți provine din această țară.

Critici la adresa unor guverne

Sánchez și-a prezentat discursul ca pe o apărare a principiilor pe care, în opinia sa, se bazează sistemul multilateral.

„Mă urc la această tribună cu un singur obiectiv: să apăr ceea ce mulți încearcă să distrugă”, a spus el. Premierul a afirmat că mai multe guverne prezente la ONU „disprețuiesc” principiile și ambițiile care au inspirat organizația și încearcă să le demonteze.

El a susținut că, în ultimii ani, a văzut „forțe egoiste, ignorante și crude” ajungând la putere în diferite părți ale lumii. Fără să le nominalizeze, Sánchez le-a acuzat că lansează războaie ilegale și tratează milioane de oameni „ca și cum ar fi vite”.

Premierul spaniol a spus însă că nu și-a pierdut speranța și a subliniat că „omenirea nu este în mod intrinsec bună sau rea”, ci că fiecare criză obligă societățile și guvernele să aleagă cum să acționeze. El a recunoscut „contradicțiile și lipsurile” ONU, dar a avertizat că unele dintre vocile care critică organizația nu descriu pur și simplu un eșec, ci încearcă să provoace unul.

Fără să îl numească pe Donald Trump, Sánchez a criticat politici asociate administrației americane și altor guverne pe care le-a descris drept „reacționare”. „Nu este nevoie să-i nominalizăm. Știm cu toții cine sunt și care este modus operandi-ul lor”, a spus el.

Reforma ONU

Sánchez a cerut și consolidarea instituțiilor internaționale. El a susținut reformarea Consiliului de Securitate pentru o reprezentare mai echitabilă și eliminarea dreptului de veto al membrilor permanenți.

„Trebuie să reformăm Consiliul de Securitate pentru ca toate regiunile lumii să aibă o reprezentare justă și pentru a pune capăt dreptului de veto al membrilor permanenți”, a afirmat Sánchez.

El a pledat, de asemenea, pentru consolidarea Curții Penale Internaționale.

„Trebuie să consolidăm Curtea Penală Internațională, astfel încât să poată investiga, urmări și sancționa pe cei care încalcă normele. Omenirii i-au trebuit secole pentru a înlocui dreptul celui mai puternic cu forța dreptului, iar noi nu putem fi generația care parcurge acest drum în sens invers”, a adăugat el.

Sánchez cere reguli stricte pentru marile companii de tehnologie

Un alt punct al discursului a fost reprezentat de reglementarea marilor companii tehnologice și a inteligenței artificiale.

„Trebuie, de asemenea, să impunem tehnooligarhilor o reglementare strictă, care să controleze funcționarea rețelelor de socializare și dezvoltarea inteligenței artificiale”, a declarat Sánchez.

„Viitorul copiilor și fiicelor noastre trebuie să fie mai presus decât buzunarele acestor tehnooligarhi”, a continuat el.

Premierul spaniol cere o femeie latino-americană la conducerea ONU

Unul dintre principalele mesaje ale lui Sánchez a fost legat de alegerea viitorului secretar general al ONU, întrucât mandatul lui António Guterres se încheie la 31 decembrie 2026. În cursă au rămas șapte candidați, dintre care patru femei și trei bărbați. ONU nu a avut niciodată o femeie în această funcție.

„Nouă bărbați au ocupat funcția de secretar general al acestei organizații în cei 80 de ani de existență. Acum este rândul unei femei, al unei femei latino-americane”, a spus Sánchez.

Premierul spaniol a continuat cu o întrebare retorică: „Cum poate o organizație care pretinde că vorbește în numele întregii umanități să nu fi avut niciodată o femeie în fruntea sistemului Națiunilor Unite?”.

„Este o datorie istorică pe care trebuie să o achităm. Nu spun asta pentru că aș crede că femeile au ceva de demonstrat. Spun asta pentru că lumea are nevoie să-și demonstreze sieși că, pe drumul egalității, nu există cale de întoarcere”, a afirmat Sánchez.

Discursul lui Pedro Sánchez a avut loc în cadrul celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, la New York, SUA.