Bărbat executat în Texas, SUA, pentru uciderea a trei persoane, la o săptămână după complicele său

Ramey a fost declarat decedat la ora 02:34, după administrarea unei injecții letale cu pentobarbital, potrivit Associated Press. Execuția a avut loc la penitenciarul de stat din Huntsville și a fost a șasea execuție realizată în Texas în 2026. Alte trei execuții sunt programate în stat până la sfârșitul anului.

Tripla crimă din 2005

Ramey și LeJames Norman au intrat în august 2005 într-o locuință din Edna, un mic oraș rural situat la aproximativ 160 de kilometri sud-vest de Houston, Texas. Cei doi credeau că în casă se află cocaină și intenționau să o fure, potrivit documentelor judiciare.

În locuință se afla Celso Lopez, în vârstă de 38 de ani. Tiffani Peacock, de 18 ani, și Samuel Roberts, de 24 de ani, au ajuns ulterior la adresă. Toți trei au fost împușcați mortal. Cei doi atacatori au fugit de la locul faptei.

Norman a fugit în Mexic și a fost arestat aproximativ cinci luni mai târziu, când încerca să reintre în Statele Unite ale Americii. Ulterior, el a depus mărturie în procesul lui Ramey și a declarat că ambii au tras asupra victimelor. Ramey și-a susținut în apărare versiunea potrivit căreia Norman era responsabil pentru împușcături.

O fostă iubită a lui Ramey a declarat, de asemenea, că acesta i-a povestit despre implicarea sa și că l-a văzut aruncând două pistoale într-un lac după crime.

Ultimele cuvinte ale lui Ramey

În camera de execuție, un capelan al penitenciarului s-a rugat alături de Ramey, după care gardianul l-a întrebat dacă are ceva de spus.

Ramey și-a început declarația mulțumindu-i lui Dumnezeu și prietenilor și familiei sale. El le-a mulțumit și condamnaților aflați pe „culoarul morții”, pe care i-a numit „frații” săi.

„Către frații de pe culoarul morții din Texas care au crescut împreună cu mine, care au avut un rol în formarea mea și mi-au arătat ce înseamnă să fii bărbat… vă apreciez enorm”, a spus Ramey înainte de administrarea injecției letale.

Un medic l-a declarat mort 14 minute după începerea injecției.

Curtea Supremă a respins ultimul apel

Cu câteva ore înaintea execuției, Curtea Supremă a SUA a respins cererea lui Ramey de suspendare a execuției și petiția sa pentru examinarea cazului.

Apărarea lui Ramey a susținut, între altele, că procesul său a fost afectat de discriminare rasială în selectarea juraților și că avocatul său nu i-a oferit o reprezentare eficientă, inclusiv în faza în care s-a decis pedeapsa. În documentele depuse la Curtea Supremă, avocații au invocat și faptul că juriul nu a auzit suficiente informații despre abuzurile fizice suferite de Ramey în copilărie și despre sărăcia în care a crescut.

Procurorii au respins argumentele, calificând apelul drept lipsit de temei și susținând că probele indicau „un tipar de comportament infracțional”.

LeJames Norman a fost executat pe 16 septembrie 2026, tot la penitenciarul din Huntsville. Norman fusese condamnat la moarte după ce pledase vinovat pentru omor calificat.