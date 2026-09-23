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Xi Jinping a ajuns la Washington, unde Donald Trump l-a întâmpinat personal la baza Andrews. Cei doi lideri discută relația SUA-China privind comerțul, inteligența artificială, precum și situația din Iran

Președintele Chinei, Xi Jinping, a ajuns joi la Washington pentru o vizită de stat de trei zile, fiind întâmpinat personal de președintele american Donald Trump la baza aeriană Joint Base Andrews, un gest neobișnuit pentru primirea unui lider al unei puteri rivale.
Xi Jinping a ajuns la Washington, unde Donald Trump l-a întâmpinat personal la baza Andrews. Cei doi lideri discută relația SUA-China privind comerțul, inteligența artificială, precum și situația din Iran
sursă foto: Xinhua/ABACAPRESS.COM/Yan Yan
Petre Apostol
24 sept. 2026, 01:06, Știri externe
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Aceasta este prima vizită de stat a lui Xi la Washington din ultimul deceniu și are loc pe fondul unor dispute între SUA și China privind comerțul, inteligența artificială, Iranul și Taiwanul.

Trump și prima doamnă Melania Trump au participat la ceremonia de sosire a lui Xi și a soției sale, Peng Liyuan, la baza militară din apropierea capitalei americane. Xi a fost primit pe aeroport, apoi delegația chineză a intrat în programul oficial al vizitei, care include joi o ceremonie la Casa Albă, inspecția trupelor și un dineu de stat.

Melania Trump a explicat decizia soțului său de a-l întâmpina personal pe Xi. „Au o relație foarte bună. Vine pe teritoriul nostru și trebuie să-i primim cu cel mai mare respect”, a spus ea într-un interviu acordat Fox News.

Vizita are loc după deplasarea lui Trump în China, în luna mai, când liderul american a fost primit cu o ceremonie amplă la Beijing. Vicepreședintele chinez Han Zheng l-a întâmpinat atunci pe Trump, iar autoritățile chineze au organizat o gardă de onoare, o fanfară militară și o ceremonie cu sute de copii care au fluturat steagurile celor două țări.

Comerțul, tehnologia și Iran, printre principalele teme

Trump și Xi urmează să aibă joi discuții private la Casa Albă. Pe agenda relației bilaterale se află probleme comerciale, accesul la minerale de pământuri rare, inteligența artificială, precum și situația din Iran și cea din Taiwanul. Reuters relata înaintea vizitei că negocierile urmăresc menținerea unei forme de „stabilitate strategică” între cele două puteri.

Secretarul de stat american Marco Rubio a apărat necesitatea dialogului direct cu Beijingul.

„Ideea că nu am interacționa cu ei la cel mai înalt nivel este iresponsabilă. Este revoltător. Trebuie să o facem”, a declarat Rubio la New York, potrivit Associated Press. El a descris SUA și China drept cele mai mari două economii ale lumii și, probabil, cele mai puternice două puteri militare.

Un program încărcat de ceremonii

După întâlnirile oficiale de joi și dineul de stat de la Casa Albă, Xi și Peng Liyuan urmează să revină vineri la reședința prezidențială americană pentru un ceai privat cu Trump și Melania Trump. Cei doi lideri urmează apoi să viziteze Arhivele Naționale, unde vor vedea documente istorice despre relațiile dintre Statele Unite și China.

Dineul de stat îi va reuni pe lideri politici și oameni de afaceri din industria tehnologiei, între invitați fiind directorii unor companii precum Nvidia și SpaceX. Prezența reprezentanților marilor companii reflectă și importanța pe care o au relațiile economice și tehnologice în dialogul dintre Washington și Beijing.

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