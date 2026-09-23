Prima pagină » Life-Inedit » Mirabela Grădinaru a participat la New York la un eveniment inițiat de Olena Zelenska

Mirabela Grădinaru a participat la New York la un eveniment inițiat de Olena Zelenska

Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, a participat miercuri, la New York, la reuniunea „World 2026 – Global Vocabulary of Resilience”, organizată la inițiativa Olenei Zelenska, soția președintelui Ucrainei.
Mirabela Grădinaru a participat la New York la un eveniment inițiat de Olena Zelenska
sursă foto: Administrația Prezidențială
Petre Apostol
23 sept. 2026, 23:35, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Evenimentul a avut loc în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și reprezintă continuarea inițiativei lansate la Kiev, pe 24 august.

„Global Vocabulary of Resilience” reunește experiențele a 38 de țări, sub forma unor concepte, practici sociale, modele instituționale și repere culturale asociate rezilienței.

România este reprezentată în acest vocabular prin cuvântul „dârzenie”, ales și prezentat de Mirabela Grădinaru la summitul de la Kiev. Ea a descris termenul drept expresia hotărârii și a capacității oamenilor și comunităților de a rămâne în picioare în circumstanțe dificile, păstrându-și demnitatea, valorile și responsabilitatea față de ceilalți, arată într-un comunicat Administrația Prezidențială.

La New York, Mirabela Grădinaru a vorbit despre continuarea dialogului început la Kiev și despre caracterul universal al experiențelor reunite în vocabular.

„De la Kiev la Națiunile Unite, am dus mai departe o conversație despre ceva profund uman și, în același timp, universal: ce îi ajută pe oameni și societăți să rămână în picioare atunci când certitudinile dispar. Într-o lume în care războiul, strămutarea, schimbările tehnologice și incertitudinea se suprapun tot mai des, reziliența nu poate însemna doar să devenim mai buni la suportarea unor crize multiple. A fi rezilient trebuie să însemne și capacitatea noastră de a rămâne împreună și de a acționa împreună”, a transmis aceasta.

Prezența Mirabelei Grădinaru la New York se înscrie într-o agendă internațională mai amplă. În aceeași deplasare, ea a participat la evenimente dedicate protecției copiilor și impactului tehnologiei și inteligenței artificiale asupra noilor generații, precum și la alte reuniuni organizate în marja Adunării Generale a ONU.

Recomandarea video

George Simion, promovat de propaganda rusă după ce a acuzat o presupusă dictatură în România ca urmare a reținerii lui Călin Georgescu
G4Media
Locul din România care l-a impresionat pe David Popovici în vacanță: „Căutați-l, e extraordinar!”
GSP.ro
Disidenții PNL îndeamnă parlamentarii liberali să voteze guvernul Mureșan. Mesajul lui Adrian Veștea și Rareș Bogdan
Gandul
Cine este tatăl Valentinei, tânăra găsită fără suflare în Olt, și cu ce se ocupă. Este foarte cunoscut în Filiași
Cancan
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Prosport
Nicușor Dan, avertisment pentru partide: „Dacă Guvernul Mureșan nu va trece, sunt neserioase”. Ce spune despre dizolvarea Parlamentului
Libertatea
Zodia care va da lovitura financiară până pe 27 septembrie, conform Cristinei Demetrescu! Va câștiga dublu sau triplu
CSID
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia