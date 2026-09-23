Mirabela Grădinaru a participat la New York la un eveniment inițiat de Olena Zelenska

Evenimentul a avut loc în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și reprezintă continuarea inițiativei lansate la Kiev, pe 24 august.

„Global Vocabulary of Resilience” reunește experiențele a 38 de țări, sub forma unor concepte, practici sociale, modele instituționale și repere culturale asociate rezilienței.

România este reprezentată în acest vocabular prin cuvântul „dârzenie”, ales și prezentat de Mirabela Grădinaru la summitul de la Kiev. Ea a descris termenul drept expresia hotărârii și a capacității oamenilor și comunităților de a rămâne în picioare în circumstanțe dificile, păstrându-și demnitatea, valorile și responsabilitatea față de ceilalți, arată într-un comunicat Administrația Prezidențială.

La New York, Mirabela Grădinaru a vorbit despre continuarea dialogului început la Kiev și despre caracterul universal al experiențelor reunite în vocabular.

„De la Kiev la Națiunile Unite, am dus mai departe o conversație despre ceva profund uman și, în același timp, universal: ce îi ajută pe oameni și societăți să rămână în picioare atunci când certitudinile dispar. Într-o lume în care războiul, strămutarea, schimbările tehnologice și incertitudinea se suprapun tot mai des, reziliența nu poate însemna doar să devenim mai buni la suportarea unor crize multiple. A fi rezilient trebuie să însemne și capacitatea noastră de a rămâne împreună și de a acționa împreună”, a transmis aceasta.

Prezența Mirabelei Grădinaru la New York se înscrie într-o agendă internațională mai amplă. În aceeași deplasare, ea a participat la evenimente dedicate protecției copiilor și impactului tehnologiei și inteligenței artificiale asupra noilor generații, precum și la alte reuniuni organizate în marja Adunării Generale a ONU.