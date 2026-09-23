Roșiile care l-au cucerit pe actorul Stanley Tucci. Ce le oferă gustul aparte și cum pot fi cultivate

Stanley Tucci a descoperit roșiile cultivate la poalele Vezuviului în timpul filmărilor pentru emisiunea „Tucci in Italy”, când a vizitat Ercolano, în regiunea Campania, potrivit Gardening Know How.

Actorul a vorbit ulterior pe Instagram despre „roșiile cu adevărat speciale care cresc în umbra Vezuviului”, pe care le-a caracterizat drept cele mai bune gustate vreodată. Membrii echipei sale au remarcat, la rândul lor, dulceața acestora.

Ce face diferit solul de lângă Vezuviu

Explicația poate fi găsită, cel puțin parțial, în pământ. Solurile din apropierea vulcanului s-au format din straturi de cenușă și rocă alterată și pot avea un conținut ridicat de minerale. În același timp, structura lor permite eliminarea eficientă a excesului de apă.

Lindsey Boney, specialist în produse agricole citat de Gardening Know How, explică faptul că drenajul reprezintă unul dintre avantajele adesea trecute cu vederea.

Solul vulcanic nu reține cantități excesive de apă, ceea ce reduce diluarea și poate contribui la o aromă mai intensă. Roșiile cultivate în zona Vezuviului sunt astfel cunoscute pentru combinația lor de dulceață, aciditate și gust bogat.

Și nutrienții joacă un rol. Expertul în grădinărit Steve Corcoran indică prezența unor elemente precum potasiul și fosforul, nutrienți importanți pentru dezvoltarea plantelor. Totuși, articolul subliniază că simpla lor existență în sol nu înseamnă că sunt automat disponibili plantelor în aceleași cantități.

Poate fi obținut un efect asemănător și în grădinile de acasă?

Condițiile naturale de la poalele Vezuviului nu pot fi reproduse integral într-o grădină obișnuită. Unele dintre caracteristicile lor pot fi însă imitate.

Specialiștii recomandă, înainte de toate, testarea solului pentru determinarea pH-ului și a nivelului de nutrienți. Roșiile au nevoie de un sol fertil și bine drenat, de multă lumină și de umiditate constantă, fără ca rădăcinile să rămână într-un teren îmbibat cu apă. În cazul solurilor grele sau sărace pot fi folosite materie organică și, în funcție de necesități, amendamente minerale vulcanice destinate horticulturii.

Un alt element este cantitatea de apă. Pe măsură ce fructele încep să se coacă, Lindsey Boney recomandă reducerea treptată a udării, fără ca planta să ajungă însă la un stres sever provocat de secetă. Procedeul poate favoriza o concentrație mai mare de zaharuri și compuși responsabili de aromă.

Lecția Vezuviului nu se limitează la roșii. Regiunea este cunoscută și pentru citrice, măsline, struguri, caise, cereale și alte legume, iar combinația dintre mineralele din sol și drenajul eficient poate avantaja mai multe tipuri de culturi.