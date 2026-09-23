Un castel medieval „pierdut” a fost descoperit ascuns într-o clădire universitară din Dublin

Profesorul Tadhg O’Keeffe, specialist în istoria arhitecturii medievale la UCD, a stabilit că zidurile vechiului castel normand au fost păstrate în interiorul clădirii actuale, ascunse sub tencuială.

Castelul Roebuck a fost construit la începutul secolului al XIII-lea și era o fortificație importantă pe unul dintre drumurile de acces către Dublinul medieval.

Cercetătorul spune că partea cea mai veche din castel datează din această perioadă. Curtea din spatele clădirii actuale este, de fapt, curtea castelului medieval.

Castelul a ajuns în ruină în secolul al XVIII-lea și era considerat pierdut. O pictură realizată în jurul anului 1765 de artistul olandez Gabriel Beranger a oferit însă indicii despre forma și structura construcției.

Potrivit cercetătorului care a făcut descoperirea, modificările făcute ulterior au păstrat însă zidurile castelului medieval, acestea fiind încorporate în clădirea care există astăzi.

UCD susține acum că Roebuck Castle ar putea fi cea mai veche clădire aflată în picioare pe un campus universitar din Irlanda.