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Orașul Paris își poate rescrie istoria. Un zid galic vechi de peste 2.000 de ani, descoperit pe Île de la Cité

Un zid de apărare lung de aproximativ 20 de metri a fost descoperit într-o curte a spitalului Hôtel-Dieu din Paris. Arheologii cred că acesta ar putea face parte din zidul de incintă al oppidumului Lutetiei galice, menționat de Iulius Cezar, potrivit Ministerului francez al Culturii.
Orașul Paris își poate rescrie istoria. Un zid galic vechi de peste 2.000 de ani, descoperit pe Île de la Cité
Foto: Ministere de la Culture/Anastasia Choquet – DRAC Île-de-France
Cosmin Pirv
23 sept. 2026, 15:49, Cultură-Media
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Zidul descoperit în Paris este construit din piatră și lemn și prezintă urme ale unui incendiu. În apropiere au fost găsite resturi ale unei construcții din lemn și un vârf de lance galic, arată Ministerul Culturii.

Primele analize cu Carbon-14 indică faptul că lemnul folosit la construcție datează din perioada 200-10 î.Hr. În spatele zidului a fost descoperită și o platformă de aproximativ doi metri grosime, realizată din nisip și pietriș, care întărește ipoteza unei fortificații importante.

Lutetia galică era cunoscută până acum în principal din relatările lui Iulius Cezar. În 53 î.Hr., acesta a mers la Lutetia pentru a convoca o adunare, iar un an mai târziu a avut loc bătălia de la Lutetia. Romanii i-au înfruntat atunci pe parisii, care și-au incendiat propriul oppidum, un centru de control al căilor de comunicație, loc al puterii, pentru a împiedica căderea acestuia în mâinile romanilor.

Până acum nu existau dovezi arheologice concludente care să confirme că oppidumul Parisii se afla pe Île de la Cité. Descoperirea zidului ar putea oferi prima dovadă materială a acestei așezări și ar putea ajuta la clarificarea originilor Parisului.

Cercetările arheologice continuă, iar specialiștii subliniază că sunt necesare noi verificări pentru stabilirea exactă a funcției și cronologiei vestigiului.

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