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Un pilot spaniol explică ce ai voie să iei în avion și ce obiecte pot crea probleme la controlul de securitate

Un pilot spaniol explică regulile pentru câteva dintre obiectele pe care pasagerii se întreabă frecvent dacă le pot lua în avion, de la foarfeci și medicamente până la mâncare, brichete și baterii externe.
Un pilot spaniol explică ce ai voie să iei în avion și ce obiecte pot crea probleme la controlul de securitate
sursa foto: pixabay
Mădălina Dinu
23 sept. 2026, 13:04, Life-Inedit
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La controlul de securitate din aeroport, unele obiecte sunt permise în bagaj, în timp ce altele sunt supuse unor condiții sau trebuie declarate. Pentru pasageri, regulile pot fi însă ușor de confundat, mai ales în cazul alimentelor sau al obiectelor care par inofensive.

Un pilot de la Airpull Aviation Academy, o școală de aviație din Requena, provincia Valencia, prezintă într-un material video câteva dintre cele mai frecvente situații și explică ce se întâmplă cu obiectele respective la controlul de securitate.

Foarfeca poate trece de control, dar există o limită

În cazul foarfecilor, pilotul explică faptul că acestea sunt permise dacă lama nu depășește 6 centimetri. Este una dintre situațiile în care dimensiunea obiectului face diferența între un obiect acceptat și unul care poate fi oprit la control.

Medicamentele sunt, de asemenea, permise, însă pilotul atrage atenția că acestea trebuie declarate la controlul de securitate. Prin urmare, pasagerii care călătoresc cu medicamente trebuie să țină cont de această cerință atunci când ajung la aeroport.

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