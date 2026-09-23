Prințesa Diana, așa cum publicul nu a mai văzut-o. 750 de obiecte personale, prezentate într-o expoziție

Expoziția „Princess Diana: Love Life Legacy – A Life of Giving” va avea premiera mondială în noiembrie, la Ronald Reagan Presidential Library and Museum din Simi Valley, California, potrivit The Mirror.

Organizatorii vor să prezinte nu doar imaginea publică a Prințesei de Wales, ci și diferitele ipostaze ale vieții sale: fiică și soră, soție și mamă, dar și personalitate implicată în numeroase acțiuni umanitare.

Colecția cuprinde rochii celebre, scrisori scrise de mână, obiecte din copilărie, bijuterii și numeroase amintiri personale. Potrivit organizatorilor, dintre cele aproximativ 750 de piese, numai cinci sau șase au mai fost văzute anterior de public.

Rochia purtată în seara celebrului dans cu John Travolta

Una dintre piesele centrale este rochia de catifea albastru-închis purtată de Diana în noiembrie 1985, la un dineu de stat organizat la Casa Albă. În acea seară, prințesa a dansat cu actorul John Travolta, iar imaginile celor doi au devenit unele dintre cele mai cunoscute fotografii ale Dianei.

Expoziția include și unul dintre puloverele sale cu motivul „black sheep”, purtat pentru prima dată în 1981, cu aproximativ o lună înaintea nunții cu prințul Charles.

Alte exponate vorbesc despre relația Dianei cu William și Harry. Printre acestea se află o ramă foto miniaturală din argint, cu fotografii din copilăria celor doi fii, dar și obiecte care evocă activitatea caritabilă a prințesei.

„Ultima rochie” a Dianei, prezentată pentru prima dată

O piesă cu o poveste aparte este creația designerului Jacques Azagury supranumită „Final Goodbye”. Este ultima rochie pe care Diana ar fi probat-o înainte de moartea sa, produsă în august 1997 la Paris.

Ținuta nu fusese încă finalizată. Potrivit organizatorilor, rochia păstrează chiar și acele folosite în timpul ajustărilor și va fi prezentată public pentru prima dată.

Va fi expusă și celebra „Caring Dress”, o rochie colorată Bellville Sassoon pe care Diana a purtat-o în special la vizitele în spitale și la întâlnirile cu copii. Designerul David Sassoon explica faptul că prințesa înțelegea impactul vestimentației și prefera în asemenea situații culorile vii, pentru a crea o atmosferă mai puțin formală.

Colecția mai cuprinde programul oficial al nunții regale, pantofii albi purtați de Diana la nuntă, genți Dior și Chanel, pălării, pantofi și bijuterii.

Un alt obiect cu puternică încărcătură simbolică este un exemplar pe vinil al albumului „Goodbye Yellow Brick Road” al lui Elton John, semnat „Diana Spencer”. Albumul include piesa „Candle in the Wind”, pe care artistul avea să o adapteze și să o interpreteze la funeraliile Dianei, în 1997.

Expoziția se va desfășura în California în perioada 7 noiembrie 2026 – 31 mai 2027. Organizatorii intenționează ca, ulterior, colecția să ajungă în alte șase sau șapte țări.