Orașul prin care mulți doar trec ar putea deveni vedeta Europei

Travel + Leisure vede Frankfurt drept o destinație europeană de urmărit.

Orașul găzduiește Banca Centrală Europeană și o bursă care datează din secolul al XVI-lea. În 2026, Frankfurt este Capitală Mondială a Designului.

Clara Glaus, de la platforma Frankfurt Art Experience, spune că aici finanțele și creativitatea se întâlnesc și se îmbogățesc reciproc.

Printre galeriile noi se află Schugar Rotariu, care reprezintă artiști est-europeni precum Radu Comșa și Adelina Ivan. Radu Comșa este un artist român născut la Sibiu, care lucrează la Cluj-Napoca. Galeria are sedii la Frankfurt și la Cluj.

Galerie 3AP funcționează într-un fost adăpost antiaerian subteran și găzduiește expoziții contemporane.

Bode Galerie, din Nürnberg, are acum două filiale în oraș. În ianuarie are loc House of Galleries, un târg de artă de trei zile. Muzeul Städel adăpostește o colecție care acoperă șapte secole. La Frankfurter Kunstverein, o expoziție dedicată Groenlandei rămâne deschisă până în octombrie.

Hotelurile se reînnoiesc și ele. În decembrie, Florentin by Althoff Collection s-a deschis în elegantul cartier Sachsenhausen. Hotelul ocupă o vilă construită de un bancher în 1901 și are 147 de camere. Restaurantul său este condus de bucătarul german Niclas Nussbaumer. Acesta a lucrat anterior la Mühle Schluchsee, restaurant cu două stele Michelin. Meniul combină bucătăria europeană modernă cu ingrediente japoneze.

Un alt restaurant menționat este Sommerfeld, cu influențe franceze și nordice. Aici se servește, de exemplu, păstrăv curcubeu în bulion de țelină. Seara, turiștii pot urca în barurile de pe acoperișuri. Lazuli are cocktailuri neobișnuite, precum Java Stinger, iar la NFT Skybar, turiștii pot comanda spritz-uri.