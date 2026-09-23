Prima pagină » Life-Inedit » Nu Grecia, nu Portugalia. Țara recomandată celor au depășit vârsta de 50 de ani

Nu Grecia, nu Portugalia. Țara recomandată celor au depășit vârsta de 50 de ani

Costa Rica este recomandată de experți în turism și wellness pentru călătorii la vârsta de peste 50 de ani. Natura, izvoarele termale și ritmul de viață sunt printre motive.
Nu Grecia, nu Portugalia. Țara recomandată celor au depășit vârsta de 50 de ani
Andreea Tobias
23 sept. 2026, 18:21, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Travel + Leisure a discutat cu specialiști în turism, pensionare și bunăstare. Concluzia pornește de la o schimbare de mentalitate. Mulți vârstnici nu mai caută performanța fizică, ci un ritm mai lent și mai puțin stres. Vor să fie aproape de natură și de comunitățile locale.

Leigh Barnes conduce o agenție de turism din America de Nord. El spune că stilul de viață din Costa Rica îi face pe oameni să încetinească fără să simtă că pierd ceva.

Turiștii de peste 50 de ani pot fi activi zilnic, dar în ritmul lor. Se plimbă prin pădurile tropicale, observă animalele sălbatice și se relaxează în izvoare termale.

Costa Rica adăpostește 6% din biodiversitatea lumii, în 12 zone climatice distincte. Simon Jones, directorul general al Trafalgar, amintește de filosofia locală „pura vida”, care încurajează traiul fără grabă. El remarcă izvoarele termale care calmează durerile și traseele plane, bine întreținute.

Mâncarea este un alt pilon. Comunitățile locale pun accent pe produse organice și pe fructe de mare proaspete.

În Costa Rica, turiștii pot descoperi preparate locale, produse proaspete și tradiții culinare transmise în familie. Printre experiențele menționate se numără prepararea tradițională a tortilelor și vizitarea unor plantații unde se cultivă inima de palmier.

Pentru cei activi, experții recomandă croazierele din Parcul Național Tortuguero și observarea păsărilor la Monteverde.

Ward Luthi, fondatorul unei alte agenții, laudă Camino de Costa Rica. Traseul are circa 280 de kilometri și leagă coasta Caraibelor de cea a Pacificului.

Arnaud Dieuteguard, de la o altă agenție, spune că îmbătrânirea sănătoasă înseamnă să rămâi activ, curios și conectat. Stațiunea din Peninsula Papagayo a deschis recent un complex sportiv cu terenuri de tenis, padel și pickleball.

Recomandarea video

George Simion, promovat de propaganda rusă după ce a acuzat o presupusă dictatură în România ca urmare a reținerii lui Călin Georgescu
G4Media
Locul din România care l-a impresionat pe David Popovici în vacanță: „Căutați-l, e extraordinar!”
GSP.ro
Disidenții PNL îndeamnă parlamentarii liberali să voteze guvernul Mureșan. Mesajul lui Adrian Veștea și Rareș Bogdan
Gandul
Unde a fugit iubitul Valentinei, de fapt. Complicele lui Vlad Bălțățeanu le-a spus anchetatorilor planul lui Vlad Bălțățeanu
Cancan
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
Prosport
Prime de 32.000.000 de euro neplătite de stat de doi ani sportivilor români, printre ei campioni europeni și mondiali
Libertatea
Zodia care va da lovitura financiară până pe 27 septembrie, conform Cristinei Demetrescu! Va câștiga dublu sau triplu
CSID
Am testat noul Volkswagen T-Roc. 150 CP, DSG și un consum surprinzător de apropiat de estimarea WLTP
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia