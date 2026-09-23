Nu Grecia, nu Portugalia. Țara recomandată celor au depășit vârsta de 50 de ani

Travel + Leisure a discutat cu specialiști în turism, pensionare și bunăstare. Concluzia pornește de la o schimbare de mentalitate. Mulți vârstnici nu mai caută performanța fizică, ci un ritm mai lent și mai puțin stres. Vor să fie aproape de natură și de comunitățile locale.

Leigh Barnes conduce o agenție de turism din America de Nord. El spune că stilul de viață din Costa Rica îi face pe oameni să încetinească fără să simtă că pierd ceva.

Turiștii de peste 50 de ani pot fi activi zilnic, dar în ritmul lor. Se plimbă prin pădurile tropicale, observă animalele sălbatice și se relaxează în izvoare termale.

Costa Rica adăpostește 6% din biodiversitatea lumii, în 12 zone climatice distincte. Simon Jones, directorul general al Trafalgar, amintește de filosofia locală „pura vida”, care încurajează traiul fără grabă. El remarcă izvoarele termale care calmează durerile și traseele plane, bine întreținute.

Mâncarea este un alt pilon. Comunitățile locale pun accent pe produse organice și pe fructe de mare proaspete.

În Costa Rica, turiștii pot descoperi preparate locale, produse proaspete și tradiții culinare transmise în familie. Printre experiențele menționate se numără prepararea tradițională a tortilelor și vizitarea unor plantații unde se cultivă inima de palmier.

Pentru cei activi, experții recomandă croazierele din Parcul Național Tortuguero și observarea păsărilor la Monteverde.

Ward Luthi, fondatorul unei alte agenții, laudă Camino de Costa Rica. Traseul are circa 280 de kilometri și leagă coasta Caraibelor de cea a Pacificului.

Arnaud Dieuteguard, de la o altă agenție, spune că îmbătrânirea sănătoasă înseamnă să rămâi activ, curios și conectat. Stațiunea din Peninsula Papagayo a deschis recent un complex sportiv cu terenuri de tenis, padel și pickleball.