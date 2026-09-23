5 alimente care se vor scumpi în această iarnă. Unul este nelipsit din bucătăriile românilor

Ciocolata, cartofii, legumele cu frunze verzi, pâinea și uleiul de măsline s-ar putea scumpi în această iarnă. Vremea extremă și costurile mai mari ale energiei și îngrășămintelor apasă asupra producției.

Avertismentul vine de la două cercetătoare de la City St George’s, University of London, într-o analiză publicată de The Conversation.

Sophie Perry și Leila Fathi arată că presiunile se amplifică reciproc. Vremea nefavorabilă reduce recoltele, iar energia și îngrășămintele scumpe urcă costurile de producție.

Cea mai expusă ar fi ciocolata. Coasta de Fildeș produce aproximativ 45% din cacaoa lumii, mai ales în ferme mici. Arborii de cacao suferă atât de secetă, cât și de ploile abundente. Fenomenul El Niño, estimat să dureze până în 2027, ar putea agrava ambele extreme. În Marea Britanie, o tabletă de ciocolată Dairy Milk costă cu peste 60% mai mult decât în 2021. Producătorii ar putea înlocui untul de cacao cu ingrediente mai ieftine, precum uleiul de palmier.

Cartofii au suferit din cauza verii foarte secetoase. Recoltele din Marea Britanie și Europa ar putea fi cu 3,5 milioane de tone mai mici decât se aștepta. Asta înseamnă circa 5 kilograme pe persoană la nivelul continentului. Cererea fiind constantă, scăderea ofertei duce de obicei la prețuri mai mari.

Spanacul, salata și alte legume cu frunze sunt sensibile la căldură și la lipsa apei, din cauza rădăcinilor superficiale. Randamentele britanice au scăzut drastic, iar comercianții ar putea importa mai mult din Spania.

La pâine, grâul reprezintă doar circa 10% din cost. Contează mai mult energia folosită de mori și de cuptoarele brutăriilor.

Uleiul de măsline s-a ieftinit după vârful din 2024, dar ar putea crește din nou în lunile următoare. În Spania, 70% din plantațiile de măslini nu sunt irigate și depind de ploaie. Anul acesta, incendiile au afectat livezi din Grecia, Italia și Portugalia.