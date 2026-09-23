Un avion, câțiva angajați și rute pe care nimeni nu le vrea. Cum supraviețuiesc cele mai mici companii aeriene din lume

Aceste firme au adesea mai puțini angajați decât un supermarket, potrivit publicației sârbe Blic. Veniturile lor anuale ajung la cel mult circa 50 de milioane de dolari.

Un singur motor nou de avion poate costa între 15 și peste 30 de milioane de dolari. Practic, nu există nicio marjă de eroare.

Potrivit IATA, marja medie de profit din aviație este de doar 2-5%. În medie, companiile câștigă șapte-opt dolari pe pasager după acoperirea costurilor. Pentru transportatorii mici, câștigul este și mai redus.

Un model de supraviețuire este luxul la preț redus. Compania franceză La Compagnie are doar două avioane, fiecare cu 76 de locuri, toate la clasa business. Zboară pe rutele Paris–New York, Milano–New York și, sezonier, Nisa–New York. Un bilet dus-întors costă între 2.200 și 3.800 de euro. Tariful este cu 30-50% mai mic decât la clasa business a marilor companii, pe aceleași rute. Compania transportă circa 75.000 de pasageri pe an.

Mai răspândit este modelul bazat pe subvenții

Statele plătesc zboruri spre insule și localități izolate, nerentabile pentru marii transportatori. Avioanele mici duc acolo alimente, medicamente, corespondență și medici specialiști. Tot ele transferă urgențele medicale spre marile orașe.

Compania scoțiană Loganair deține două recorduri. Pe insula Barra, avionul aterizează pe o plajă, singurul aeroport de acest fel cu zboruri comerciale regulate. Pista poate fi folosită doar la reflux. Loganair operează și cel mai scurt zbor comercial din lume, între insulele Westray și Papa Westray. Cursa acoperă 2,7 kilometri în două minute. Biletul costă 10 euro pentru localnici și dublu pentru turiști. Guvernul scoțian acoperă 70% din costurile de operare.