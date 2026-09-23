În ce măsură beneficiază ALRO, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu din UE, de creșterea bugetelor europene de apărare? Explicațiile lui Marian Năstase, președintele CA

Marian Năstase, președintele CA al ALRO, detaliază În interviul acordat Mediafax, în limitele impuse de regimul de companie listată la Bursa de Valori București (BVB), ceea ce confirmase pentru agenția de presă în luna mai, la evenimentul de prezentare a rezultatelor pe anul trecut, că recentele conflicte armate, începând cu războiul din Ucraina, au dus la o creștere a segmentului, iar „industria aluminiului a devenit din ce în ce mai importantă”.

Industria aluminiului a crescut în ultimii ani, odată cu schimbarea de paradigmă declanșată de războiul din Ucraina, iar ai recent, odată cu escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu cotațiile aluminiului de pe Bursa de Metale de la Londra au fost în creștere.

La nivelul anului trecut, 361 de milioane de lei, adică aproape 10% din totalul veniturilor de 3,9 de miliarde de lei din 2025 au venit din industriile aerospațială și de apărare, 1,9 miliarde de lei au provenit din segmentul industrial, 1,24 miliarde, din segmentul electric și electronic, 171 milioane de lei, din industria auto și 119 milioane, din construcții.

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Grupul ALRO este deținut de Vimetco PLC, din Cipru, companie cu răspundere limitată, care are pachetul de control de 54,19% din capitalul social al companiei, alături de Pavăl Holding (23,2%) și Fondul Proprietatea (10,2%), restul de 12,4% din acțiuni fiind liber tranzacționabile pe Bursa de Valori București. Companiile care fac parte din Grupul ALRO sunt ALRO S.A. – producatorul de aluminiu, Alum S.A. – producatorul de alumina, Vimetco Extrusion S.R.L. – producator de aluminiu extrudat, Conef S.A. – societate de tip holding si de management, Vimetco Trading – vanzari de aluminiu, Stocare Energie Slatina S.A. – productie energie electrica, CCGT- Power Isalnita – asociat si Stocare Energie Tulcea (SET Tulcea S.A.) – asociat.

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„Fundamentele sunt favorabile”

Reporter: Care este evoluția pe segmentul de apărare în primul semestru din 2026, în contextul avansării/aprobării programului SAFE?

Marian Năstase: Așa cum reflectă raportul semestrial publicat la Bursa de Valori București, Grupul ALRO a încheiat primul semestru al anului 2026 cu o cifră de afaceri consolidată de 2,4 miliarde de lei, în creștere cu 20% față de perioada similară a anului trecut, un EBITDA de 327 milioane de lei și un profit net de aproximativ 100 milioane de lei. Această evoluție a fost susținută în mod determinant de orientarea către produse cu valoare adăugată ridicată destinate unor industrii sofisticate – precum cele din domeniile aerospațial, telecomunicații și inginerie generală – direcție strategică pe care am confirmat-o public și cu ocazia rezultatelor anuale 2025. Cererea pentru aliajele noastre speciale destinate acestor aplicații a rămas robustă pe tot parcursul semestrului.

În privința programului SAFE, se impune o precizare importantă: ALRO nu este contractor direct și nu are contracte atribuite în cadrul programului SAFE, nefiind un producător de armament, tehnică militară, muniție sau subansamble legate de acestea. SAFE este un instrument de împrumut prin care statele membre finanțează achiziții de echipamente și sisteme de apărare de la integratori și producători de tehnică militară. ALRO se poziționează în amonte în acest lanț valoric: livrăm semifabricate din aliaje de aluminiu de înaltă performanță (plăci, table, benzi, bare) și materii prime către lanțurile internaționale de producție din industria aerospațială și de apărare, preponderent la export. Prin urmare, evoluția segmentului nostru nu este legată de aprobarea sau implementarea programului SAFE, ci de cererea industrială europeană și internațională pentru aluminiu cu valoare adăugată ridicată.

Reporter: Acest segment are o evoluție mai bună în țară sau extern?

Marian Năstase: Peste 84% din vânzările Grupului sunt realizate la export, iar livrările destinate aplicațiilor sofisticate precum industria aerospațială urmează același tipar: acestea sunt orientate preponderent către clienți externi — producători și integratori din lanțurile de aprovizionare europene și internaționale. Piața internă rămâne importantă pentru noi, însă, prin natura bazei de clienți calificați pentru aceste aplicații, dimensiunea externă este dominantă.

Reporter: Puteți estima un impact/pondere a veniturilor din contracte aprobate în țară/extern prin SAFE?

Marian Năstase: Nu. Întrucât ALRO nu are contracte atribuite prin programul SAFE, nu există o pondere a veniturilor atribuibilă acestui program, nici pe piața internă, nici la export. Beneficiile pentru ALRO ale creșterii bugetelor europene de apărare sunt indirecte, prin cererea sporită de semifabricate din aluminiu la nivelul lanțurilor de aprovizionare. În măsura în care ar apărea în viitor elemente cu impact semnificativ asupra activității noastre, acestea ar fi comunicate pieței prin raport curent, în conformitate cu obligațiile noastre de transparență.

Reporter: În perspectivă, pentru întregul an, la ce cotă a acestui segment vă așteptați din totalul veniturilor?

Marian Năstase: În calitate de emitent listat, ALRO nu publică previziuni punctuale la nivel de segment, tocmai pentru a asigura un tratament egal al tuturor investitorilor și pentru a evita comunicarea selectivă de informații. Ceea ce putem confirma este direcția strategică, publică: creșterea progresivă a ponderii produselor cu valoare adăugată ridicată în structura veniturilor. Evoluția efectivă a acestei ponderi va fi reflectată în rapoartele noastre periodice publicate la Bursa de Valori București.

Reporter: Estimați o creștere a industriei aluminiului și în anii următori, având în vedere contextul geopolitic?

Marian Năstase: Da, fundamentele sunt favorabile. Europa este structural deficitară atât la aluminiu primar, cât și la aluminiu procesat, importând o parte semnificativă din necesar, iar aluminiul este recunoscut la nivelul Uniunii Europene drept material strategic – inclusiv prin Planul de acțiune pentru oțel și metale al Comisiei Europene. Cererea este susținută pe termen lung de industria de apărare și aerospațială, de electrificare și de tranziția energetică, în timp ce mecanisme precum CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism – Mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră – n.r.) recalibrează concurența cu importurile din afara Uniunii. Condiția esențială pentru ca industria europeană – inclusiv cea românească – să capteze această creștere rămâne accesul la energie electrică la costuri competitive, subiect pe care îl susținem constant în dialogul cu autoritățile naționale și europene.

Reporter: V-ați adaptat strategia luând în considerare noile evoluții ale conflictelor militare?

Marian Năstase: Contextul geopolitic actual nu ne-a impus o schimbare de strategie, ci a confirmat-o. Direcțiile noastre – mixul de produse orientat către valoare adăugată ridicată, calificarea aliajelor din seriile destinate aplicațiilor exigente, investițiile continue în capabilitățile de procesare, securizarea aprovizionării cu energie prin proiecte proprii de generare și stocare, precum și avansul agendei de decarbonizare – au fost definite anticipând tocmai relevanța crescută a aluminiului ca material strategic pentru autonomia industrială a Europei. Vom continua să dezvoltăm aceste direcții cu disciplină și prudență financiară, iar orice evoluție semnificativă va fi comunicată pieței prin canalele oficiale.