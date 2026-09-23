Mirabela Grădinaru a vizitat expoziția „FJORD. The Pictures” la New York. Filmul lui Cristian Mungiu, în atenția publicului internațional

Vizita a prilejuit și un mesaj de susținere a cinematografiei românești, în contextul în care filmul poate fi luat în considerare pentru o nominalizare la Premiile Oscar.

Expoziția este găzduită de Galeria Brâncuși a Institutului Cultural Român din New York și reunește imagini surprinse de Cristian Mungiu în timpul realizării celui mai recent film al său.

Regizorul român, laureat al Palme d’Or, a transformat astfel o parte dintre imaginile din culisele producției într-un proiect fotografic prezentat publicului din Statele Unite.

Potrivit mesajului publicat pe Facebook de Administrația Prezindențială după vizita Mirabelei Grădinaru, fotografiile au fost realizate în timpul filmărilor unei producții care aduce în atenția publicului „un subiect dureros și controversat”.

„Fjord”, o nouă carte de vizită pentru cinematografia românească

Dincolo de promovarea filmului, expoziția de la New York este prezentată drept o modalitate de promovare a culturii și creativității românești în străinătate.

„Fjord”, semnat de Cristian Mungiu, ar putea beneficia de o expunere internațională și mai mare în perspectiva sezonului marilor premii cinematografice. Pelicula poate fi luată în considerare pentru nominalizarea la Premiile Oscar.

Mesajul pune accentul nu doar pe o eventuală performanță în competițiile cinematografice, ci și pe vizibilitatea pe care un asemenea parcurs o poate aduce României.

„Prezența unui film românesc în cursa pentru cele mai importante premii ale cinematografiei mondiale promovează România și arată capacitatea cineaștilor români de a spune povești cu rezonanță universală”, se arată în mesajul transmis de Administrația Prezidențială.

Mesaj pentru susținerea filmelor românești

Cristian Mungiu este prezentat în mesaj drept unul dintre cineaștii care au contribuit la recunoașterea internațională a cinematografiei românești, iar „Fjord” este văzut ca o nouă posibilitate de a aduce producțiile autohtone în fața publicului global.

Postarea subliniază totodată că miza depășește obținerea unei nominalizări sau a unui premiu.

„Dincolo de premiu sau de nominalizare, susținerea filmelor românești înseamnă susținerea culturii noastre. «Fjord» poate fi un prilej de a vorbi despre România prin artă, nu prin clișee, și de a arăta că poveștile create aici merită să fie descoperite și apreciate de publicul din întreaga lume”, se arată în mesajul publicat pe Facebook.

Vizita la expoziția dedicată filmului lui Cristian Mungiu are loc în timpul prezenței Mirabelei Grădinaru la New York, unde se desfășoară în această săptămână reuniunile la nivel înalt ale Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.